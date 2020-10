Real Madrid-Sevilla kapışmasına Ramos son verdi: ‘Aslında nasıl başladı’

La Liga devi Real Madrid, 19 yaşında Sevilla’dan transfer ettiği Sergio Ramos’un o dönemki fotoğrafıyla şimdiki fotoğrafını yan yana getirerek Twitter’daki “Nasıl başladı/Nasıl devam ediyor” akımına ayak uydurdu. Ancak bu paylaşım, Ramos’u altyapısından çıkartan Sevilla’nın tepkisine neden oldu.

Real Madrid, 15 yıldır takımın formasını giyen takım kaptanı Ramos’un 2005 yılında transfer olduğundaki fotoğrafıyla, günümüze ait modern bir fotoğrafını paylaştı.

Sevilla ise, zamanında 27 milyon Euro’ya sattığı Ramos’un profesyonel futbola başladığı yer olduklarını belirterek Real Madrid’in paylaşımını alıntıladı ve “Gerçekten nasıl başladı” yanıtını vererek İspanyol yıldızın Sevilla formalı fotoğrafını yayınladı.

How it really started https://t.co/c56g9U97ig pic.twitter.com/egLiTuHz4o

İki kulübün sosyal medyadaki kapışmasına ise Sergio Ramos nokta koydu. Küçük bir çocukken top oynadığı fotoğrafını paylaşan Ramos, “Aslında nasıl başladı” yazdı ve iki kulübü etiketleyerek “İkinizi de seviyorum” ifadelerini kullandı.

Ramos’un bu paylaşımıyla iki kulüp arasındaki tartışmalar sona ererken, İspanya Milli Takımı kaptanı da Camas mahallesindeki ilk günlerine dair nostalji yapmış oldu.

Sevilla’nın Camas mahallesinde doğan Ramos, futbola doğduğu şehrin takımında başladı. 17 yaşında A takıma çıkarak profesyonelliğe adım atan İspanyol futbolcu, 2005 yılında 27 milyon Euro’ya transfer olduğu Real Madrid’de 15 yıldır forma giyiyor ve takımın bayrak ismi oldu.

How it actually started… Love you both @realmadriden @SevillaFC_ENG https://t.co/zlgvy8I5fS pic.twitter.com/T4MQxhL9rI

— Sergio Ramos (@SergioRamos) October 9, 2020