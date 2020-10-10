Pınar Karşıyaka-Aliağa Petkimspor maçı yarım saat geç başladı

ING Basketbol Süper Ligi’nde Pınar Karşıyaka ile Aliağa Petkimspor arasında oynanan 3. hafta maçına skorboard arızası damga vurdu.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda saat 17.30’da başlaması gereken karşılaşma skor tabelasının arızalanması nedeniyle 18.00’de başladı. Aynı arızanın ilk periyodun sonunda ve ikinci periyotta üç kez daha tekrarlanması nedeniyle oyuna sık sık ara verildi.

Basketbolcular oyuna verilen araları ısınarak geçirmek zorunda kaldı. Maçın hakemleri arızanın sık sık tekrarlanması üzerine iki ayrı 24 saniye cihazının sahanın köşe bölgelerine konulmasını istedi. Yetkililer uzatma kablosu yardımıyla 24 saniye cihazlarını istenilen yerlere yerleştirdi ve oyunun yeniden başlaması için beklemeye geçildi.

Pınar Karşıyaka, ikinci periyotta arıza nedeniyle maça verilen son araya 42-22 üstün durumda girdi.

Pınar Karşıyaka, karşılaşmayı 97-80 kazandı.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda saat 17.30’da başlaması gereken müsabaka skorboard arızası nedeniyle yarım saat gecikmeli olarak 18.00’de başladı. Aynı arızanın ilk periyot sonu ve ikinci çeyrekte 5 kez daha tekrar etmesi nedeniyle karşılaşma başladıktan 3 saat 54 dakika sonra saat 21.54’te sona erdi. Bu sonuçla Karşıyaka ikinci galibiyetini elde ederken, Petkimspor üçüncü mağlubiyetini aldı.

Maça 8-0’lık seriyle başlayan Karşıyaka, Metecan’la etkili olduğu ilk çeyreği 24-13 üstün tamamladı. İkinci periyotta konuk ekip Hummer’ın sayılarıyla farkı eritmeye çalışsa da 10 sayılık bir seri yakalayan yeşil-kırmızılılar soyunma odasına 13 sayı üstün girdi: 46-33. Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta Yunus’un dış atışları ve Taylor’ın sayılarıyla etkili olan Pınar Karşıyaka, çeyreği 70-58 önde bitirdi. Final periyoduna 6-0’lık seriyle etkili başlayan ve farkı bir ara 22 sayıya (85-63) kadar çıkaran Pınar Karşıyaka, maçı 17 sayı farkla kazandı: 97-80.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

PINAR KARŞIYAKA: Metecan 2, Morgan 17, Taylor 23, M Baye 13, Yunus 14, Semih 6 , Henry 4, Onur Alp 4, Nusret 4

ALİAĞA PETKİM: Ray 19, Vasiliauskas 10, Hakan 4, Wimbush 6, Hummer 18, Boran, Ege 10, Canberk 3, Alp 5, Tayfun 3, Deniz 2

1´İNCİ PERİYOT: 24-13

İLK YARI: 46-33

3´ÜNCÜ PERİYOT: 70-58

5 FAUL ALAN: Ray (36.14) (Aliağa Petkimspor)