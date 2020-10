NBA finalinde inanılmaz an! 9.2 saniye kala kaçtı, LeBron çıldırdı…

Amerikan Basketbol Ligi NBA’de Los Angeles Lakers ile Miami Heat arasında final serisi heyecanı 6’ıncı maça taşındı. AdventHealth Arena’da oynanan serinin 5. maçı kıran kırana bir çekişmeye sahne oldu.

Özellikle son çeyreği müthiş bir kapışmaya sahne olan mücadeleyi Miami Heat 111-108 kazanarak seride durumu 3-2’ye getirdi.

Doğu Konferansı şampiyonu Miami Heat’e galibiyeti getiren performansın baş aktörü Jimmy Butler oldu. 35 sayı, 11 ribaund ve 11 asistle yıldızlaşan Butler’i 26 sayıyla Duncan Robinson izledi.

Los Angeles Lakers şampiyonluk yüzüğü kovalayan LeBron James’in olağanüstü çabası galibiyete yetmedi. Karşılaşmayı 40 sayı, 13 ribaund ve 7 asitle tamamlayan James’e 28 sayı, 12 ribaund ve 3 asist ile Anthony Davis eşlik etti.

İlk çeyrek 25-24 önde tamamlayan Miami Heat, soyunma odasına da 60-56’lık üstünlükle gitti. Üçüncü çeyrekte de rakibine 28-26 üstünlük kuran Erik Spoelstra ve öğrencileri, son çeyreke 88-82’lik avantajla girdi.

Şampiyonluk için son çeyrekte LeBron önderliğiyle vites yükselten Los Angeles Lakers’a 26-23’lük üstünlük yetmedi. Son bölümde şampiyonluk için önemli bir hücum fırsatı yakalayan Lakers topu iyi kullanamayınca seri 6. maça taşındı.

10 yıl aradan sonra finale çıkan Los Angeles Laker, 5’inci maçta işi bitirip şampiyonluğa ulaşmaya çok yaklaşmıştı. Son çeyrekte bitime 9.2 saniye kala tek sayı farkla geride olan Los Angeles Lakers’ta Danny Green çok müsait pozisyonda 3 sayı çizgisinin gerisinden kullandığı atışta isabet sağlayamadı.

Bu 3 sayı denemesinin ribaundunu alan Markieff Morris ise bitime 4.3 saniye kala topu müsait durumda olan LeBron James’e vermek yerine kimsenin anlam veremediği bir aksiyon denedi. Doğrudan dışarıya giden o hücumda eli boş dönen Lakers pozisyonun hemen ardından maçı verdi.

Son Miami hücumunda iki serbest atış kullanan çaylak Tyler Herro, skoru belirleyerek çekişmeyi 6’ıncı maça taşıdı.

Son hücumda yapılan ilginç hatalarla maçı veren Lakers’ta gecenin adamı olan LeBron James’in tavrı merak ediliyordu. Mücadelenin ardından son topu Danny Green’e bıraktıklarını açıklayan James, yaşanan pozisyonu şöyle değerlendirdi: ”Danny Green’e güvendim, hepimiz ona güvendik. Bulabileceğimiz en iyi atışı bulduk. Danny'nin de gayet iyi açısı vardı. Tekrardan bu atışı kullanmak isteyeceğini biliyorum. Ancak olmadı. Bununla yaşamak zorundayız. Keşke bir şansı daha olsa, keşke ben de daha iyi bir pas verebilseydim”

Benzer bir durumu 2017-18 finallerinde de yaşayan LeBron James o dönem Cleveland Cavaliers ile Golden State Warriors’a konuk olduğu maçta galibiyete çok yaklaşmıştı.

Bitime 4.7 saniye kala serbest atış çizgisine gelen George Hill, ilk atışıyla skoru eşitlemiş ve ikinci atışında ise sayı bulamamıştı. JR Smith ribaundu alarak Cleveland Cavaliers’ın eline dev bir şans daha getirmişti.

Ancak skorun 107-107 olduğunu unutup takımını öne sanan JR Smith, müsait pozisyonda skor üretmek yerine topla birlikte yarı sahaya doğru geri koşarak tarihi fırsatı tepmişti. LeBron James’in takım arkadaşının bu unutulmaz oyununa verdiği tepki viral olmuştu.

4 galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği seride bu maç sonrası skor 3-2’ye geldi. Eşleşmenin altıncı maçı pazarı pazartesiye bağlayan gece 02:30’da oynanacak.

Batı Konferansı şampiyonu Lakers, bu maçı kazanması halinde seriyi 4-2’ye getirecek ve NBA’deki 17. şampiyonluğunu ilan edecek. Miami Heat ise kazanarak seriyi son maça taşımak istiyor.

GAME 5 FINAL SCORE

Jimmy Butler’s 35 PTS, 12 REB, 11 AST help the @MiamiHEAT win Game 5 and send the #NBAFinals to a Game 6 on Sunday at 7:30pm/et on ABC! (LAL leads 3-2)

Duncan Robinson: 26 PTS, 7 3PM Kendrick Nunn: 14 PTS, 2 3PM LeBron James: 40 PTS, 13 REB, 7 AST pic.twitter.com/FJVth6uFfm

— NBA (@NBA) October 10, 2020