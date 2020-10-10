MAÇ SONUCU | Fenerbahçe İstanbulspor 3-2 | Hazırlık maçı

Milli maçlar sebebiyle lige verilen arada Fenerbahçe, İstanbulspor ile Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bir hazırlık maçı oynadı.

Müsabakaya Fenerbahçe, kalede Harun Tekin, sağ bekte Mauricio Lemos, Stoperde Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar, Caner Erkin sol bekte forma giydi. Orta sahada Luiz Gustavo, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş ve Sinan Gümüş görev aldı. Erol Bulut, forvette ise Papiss Cisse ve Kemal Ademi’yi sahaya sürdü. Maçın 58. dakikasında Tolga Ciğerci, Jose Sosa'nın yerine dahil oldu. 77. dakikada ise Harun, Mert Hakan ve Cisse oyundan alınırken, Oytun, Eyüp ve Serhat oyuna girdi.

Konuk İstanbulspor ise Alperen Uysal, Patrick, Welington, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Onur Ergün, Egehan Gök, Eslem Öztürk, Rroca, Abazaj, Papa ilk 11’iyle sahada yer aldı.

Karşılaşmanın 88. dakikasında Luis Gustavo’nun Fenerbahçe’nin 22 yaşındaki kalecisi Oytun Özdağan’ın ayakkabılarını bağladı. Oytun da tecrübeli futbolcuya, kafasından öperek teşekkür etti.

GALİBİYET GOLÜ CISSE’DEN

Fenerbahçe, 8. dakikada Ademi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sinan Gümüş'ün şutunda 1-0 öne geçti. 41. dakikada Eslem'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Rroca yaptığı kafa vuruşuyla takımını beraberliğe taşırken, 42. dakikada Lemos topu kendi ağlarına gönderdi. Müsabakanın ilk yarısı 2-1'lik İstanbulspor üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçın ikinci yarısında ön alanda daha baskılı oynayan sarı-lacivertli ekip 66. Dakikada Sinan'ın ceza sahası içine verdiği pasla topla buluşan Mert Hakan'ın düzgün vuruşuyla beraberliği yakaladı. 76. dakikada Gustavo'nun pasında topla buluşan Cisse takımını 3-2 öne geçiren golü attı.

Geriye kalan dakikalarda gol olmazken sarı-lacivertliler, İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti.