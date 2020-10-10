Luis Suarez’e göre Barcelona’dan gönderilme sebebi Messi ile olan arkadaşlığı

Barcelona Kulübü’nün yıldız forvet Luis Suarez’in takımda geleceği olmadığını açıkladıktan sonra devreye giren Atletico Madrid, 33 yaşındaki forveti sadece 6 miluon Euro’ya kadrosuna katmayı başarmıştı.

Katalan ekibinde 6 yıl forma giyen ve ilk sezonunda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ile birlikte 4 La Liga şampiyonluğu yaşayan Suarez, Barcelona’dan ayrılışıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

ESPN’e konuşan Suarez, “Beni Messi’nin yanından uzaklaştırmak istediklerini düşünüyorum. Belki de Leo ile iyi ilişkilerim olması onları kızdırmıştı. Belki de benimle olmasını istemediler” diyerek hem saha içinde, hem de saha dışında iyi bir bağ kurduğu kaptanıyla aralarına girdiklerini söyledi.

Gönderilmesine başka gerekçe bulamadığını sözlerine ekleyen Suarez, “Sahada sürekli birbirimizi arıyorduk ama bunu takımın iyiliği için yapıyorduk. Belki takımdaki başka oyuncularla daha fazla oynamasını istediler. Bununla ilgisi olabilir. Sahada iyi anlaştığımız için bizi ayırmak istemiş olabilirler, başka bir neden bulamıyorum” dedi.

Sezon başında Messi’nin Barcelona’dan ayrılmasına izin verilmemesi konusuna da değinen Uruguaylı forvet sözlerine şöyle devam etti:

“Ayrılma kararına saygı duymaları gerekirdi. Başka bir kulüpte oynama olasılığı vardı ancak yeni bir yönetim kurulu gelirse kulüpte kalmak isteyecektir. Bir arkadaşı olarak, Barcelona’da işler iyi gitse de, başka bir kulübe gitse de onun için mutlu olurum.”

854 GOLÜN 675’İ MESSI-SUAREZ’DEN

Barcelona’daki 6. sezonunu geçiren 33 yaşındaki golcü, Lionel Messi ile yakaladığı uyumla dikkat çekiyor. Katalan ekibinin son 6 sezonda kaydettiği 854 golün 675’ine gol ya da asist olarak katkı veren ikili, lig ve Avrupa’da alınan başarılarda büyük pay sahibi oldu.