Fransa Açık’ta şampiyon Iga Swiatek

Paris’te düzenlenen sezonu son Grand Slam turnuvası Fransa Açık’ta (Roland Garros) şampiyonluğa Polonyalı 19 yaşındaki tenisçi Iga Swiatek ulaştı. Finalde ABD’li rakibi Sofia Kenin’i 2-0 mağlup eden Swiatek, kariyerindeki ilk Grand Slam şampiyonluğunu kazandı.

Bu yılın Avusturya Açık şampiyonu Kenin karşısında ilk seti 6-4 alan Swiatek, ikinci seti de 6-1 kazanarak şampiyon oldu. 1 saat 24 dakika süren maç sonunda kariyerinin ilk Grand Slam finalinde mutlu sona ulaşan isim oldu.

Swiatek çeyrek finalde İtalyan Martina Trevisan’ı, yarı finalde de Nadia Podoroska’yı set vermeden eleyerek finale adını yazdırmıştı.

HALEP’İ ELEMİŞTİ

Swiatek, turnuvanın 1 numaralı seri başı Romanyalı Simona Halep’i eleyerek çeyrek finale yükselmişti. Bir yıl önce yine Fransa Açık’ın aynı turunda hezimete uğradığı güçlü rakibini set vermeden 6-1 ve 6-2 yenen Swiatek, tarihi bir başarıya imza atmıştı.

Bir yıl önce sadece 45 dakika süren karşılaşmada Halep’e 2-0 mağlup olan Swiatek, bir yılda gösterdiği gelişimle herkesi şaşırtmıştı. Swiatek maç öncesi yaptığı açıklamada “Geçtiğimiz yıl çalıştığımız taktikleri korta yansıtamamıştım. Bu kadar büyük bir isimle ve büyük bir kortta oynadığım için stresliydim. Artık daha deneyimliyim. Sanırım bu kez farklı olacak” diyerek rakibine gözdağı vermişti.

Swiatek, Halep’i elediği maç sonrası ise yaptığı açıklamada “Neler olduğunu gerçekten ben de bilmiyorum. Çok iyi oynadığımı düşünüyorum. Tüm maç boyunca konsantrasyonumu hiç kaybetmedim. Ben bile bu kadar konsantre olabilmeme şaşırdım” dedi.