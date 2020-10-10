Florya’da gerginlik! Halil Dervişoğlu’ndan ‘tokat iddiasına’ açıklama geldi…

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Galatasaray ile Ümit Milli Takım arasında oynanan hazırlık maçında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray ile Ümit Milli Takım’ın oynadığı hazırlık maçında yaşanan bir ikili mücadele sonrası sarı kırmızılıların Brezilyalı stoperi Marcao’nun, Milli futbolcu Halil Dervişoğlu’na tokat attığı iddia edildi. Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas’ın da yaşanan bu olay nedeniyle 70. dakikada takımı sahadan çektiği öne sürüldü.

OYUNCULARI YATIŞTIRMAYA ÇALIŞTILAR

Galatasaraylı Marcao ile Brendford forması giyen Milli oyuncu Halil Dervişoğlu arasında yaşananlar Florya’da büyük gerginliğe sebep oldu. İddiaya göre kendisine sert girdiği için sinirlenerek Halil Dervişoğlu’na vuran Marcao’ya diğer Ümit Milli Takım oyuncuları da tepki gösterince saha bir anda karıştı. Yaşanan gerginlik sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Ümit Milli Takım Hocası Tolunay Kafkas oyuncuları yatıştırmaya çalıştı.

MAÇIN 0-0 SONA ERDİĞİ DUYURULDU

Yaşananlar nedeniyle maç 70. dakikada yarıda kaldı. Tolunay Kafkas oyuncularına içeriye girmelerini söyledi. TFF ve Galatasaray konuyla ilgili açıklama yapmadı ve resmi sitelerden maçın 0-0 sona erdiği duyuruldu.

AVRUPA ŞAMPİYONASI MAÇI İÇİN HAZIRLIĞA GELMİŞLERDİ

Ümit Milli Takımımız, 13 Ekim 2020 Salı günü İngiltere U21 Milli Takımı ile İngiltere’de oynayacağı 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının hazırlığı için Galatasaray ile karşı karşıya gelmişti. Ümit Milli Takımımız, İngiltere’ye 11 Ekim Pazar günü hareket edecek.

HALİL DERVİŞOĞLU’NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Marcao ile yaşadığı diyalog sonrası gündeme gelen Halil Dervişoğlu konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Halil Dervişoğlu şu ifadeleri kullandı: “Her futbol maçında olabilecek olaylardan biri yaşanmıştır ama iddia edildiği gibi tokat atma olayı yoktur. Sadece pozisyonun getirdiği itişmeler olmuştur.”

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas da gerilimi doğrulayarak olaydan sonra maçın 10 dakika daha devam ettiğini belirtti. Kafkas, yağışın artmasıyla kayarak müdahalelerin fazlalaştığı için gerilimin yükselmesi ihtimali üzerine maçı bitirdiklerini açıkladı.

Halil İbrahim Dervişoğlu 21 yaşında

8 Aralık 1999’da Hollanda’nın Rotterdam kentinde dünyaya gelen genç futbolcu aslen Trabzonlu’dur. Forvet pozisyonunda oynayan gurbetçi futbolcu Sparta Rotterdam altyapısında yetiştikten sonra aynı takımda profesyonel oldu.

2019-2020 sezonunda 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Sparta Rotterdam’dan İngiliz ekibi FC Brentford’a transfer olan Halil İbrahim Twente’de kiralık olarak forma giyiyor.