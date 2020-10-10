Çöküş… Bir efsane eriyor

DERLEYEN: TARIK ERYİĞİT | İspanya’da bir döneme damga vuran, 2000’li yıllarda her futbolseverin ağzında leziz bir tat bırakan Valencia, belki de tarihinin en kaotik transfer dönemini geride bıraktı. Şimdiye kadar futbolseverlere Canizares, Baraja, Vicente, Mendieta, Ayala, Kily Gonzalez, Claudio Lopez, David Villa, Aimar, Isco, Jordi Alba, David Silva ve daha birçok yıldız ismi izleme şansı sunan efsane kulüp, Peter Lim’e satılmasının ardından gün geçtikçe sıradanlaştı.

Peter Lim, özellikle bu sezon başında yaptıklarıyla herkesi şaşırttı. İki yıldızını yok pahasına satan kulübün sahibi Peter Lim, transfer sezonunu tek kuruş harcamadan geçirdi. Kulübün sahibi Peter Lim, iki yıldız ile birlikte ayrıca, takımda 11 oynayan futbolcuların neredeyse yarısını, 60 milyon Euro bile gelir elde etmeden sattı.

Ferran Torres ve Rodrigo gibi yüz milyona yakın bonservis bedelleri beklenen iki futbolcudan kasasına sadece 53 milyon Euro koyabilen Valencia, Francis Coquelin gibi önemli bir orta saha oyuncusunu da 6.5 milyon Euro’ya gönderdi. Bu üç isim dışında bonservis geliri elde edilemedi.

YILDIZLAR YOK PAHASINA GİTTİ

Rodrigo’yu Leeds United’a 30 milyon Euro’ya, Ferran Torres’i de Manchester City’ye 23 milyon Euro’ya satan Peter Lim’in ne yapmak istediğini henüz anlayan yok. Çünkü Rodrigo’nun satıldığı andaki değeri 40, Torres’in ise 45 milyon Euro’ydu… Takımdan gönderilen Dani Parejo, Alex Carbonell, Alex Centelles ve Ezequiel Garay gibi futbolcular ise bedavaya gönderildi. Giden futbolcuların yerine en azından bir yıldız transferi beklenirken Peter Lim, bonservisi elinde olan adı sanı pek duyulmamış isimlerin takıma dahil edilmesini uygun gördü.

Peter Lim’in corona virüsü pandemisi nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntı nedeniyle böyle bir tercih yaptığı belirtiliyor. Ancak Singapurlu iş insanının, en önemli iki yıldızını değerinin çok çok altında satmasını corona virüsü tedbirleri pek de açıklamıyor.

Valencia Başkanı Anil Murthy, ligde oynadığı 5 maçta 7 puan toplayan takıma karşı artan taraftar eleştirilerine yanıt verdi.

BORÇLAR YÜZÜNDE SATILMIŞTI

Valencia’nın satılmasına neden olan borçlar, 2010 yılında bir bankadan alınan kredinin geri ödemesinde yaşanan sıkıntıyla başlamıştı. Valencia’nın borçlarından kurtulması adına Valencia Vakfı’na 81 milyon Euro’luk kredi veren Bankia, geri ödeme olmamasından dolayı harekete geçmeye karar vermişti. Bankia, aylık 4 milyon Euro borç ve 3 milyon Euro faizin ödenmesi halinde kulübü satılığa çıkarmayacağını ve borçları yeniden yapılandırabileceğini belirtmişti.

Fakat Valencia cephesi, bu ödeme için yeterli kaynak bulamamıştı. O dönemde yeni stadyum inşasına başlayan Valencia, Bankia’dan biraz daha zaman istemişti. Ancak alınan ret yanıtının ardından yönetim yeni çözüm arayışına girişmişti. Yıldız futbolcularını satarak borçları bir süre erteleyen Valencia yönetimi, çıkış yolu bulamayınca kulübü satmaya karar vermişti. Böylece Singapurlu iş insanı Peter Lim, Mayıs 2014’te Valencia’nın sahibi olmuştu.

TARAFTAR HAKLI ÇIKTI

Valencia’nın Peter Lim’e satılmasına taraftarlar başından beri karşı çıkmıştı. Satın alma görüşmelerinin yapıldığı Valencia Palace Hotel’in önüne toplanan taraftarlar, sanki geleceği görmüş gibi, “Bu tutku satılık değil” şeklinde sloganlar atarak, kulübün devredilmesine engel olmaya çalışmıştı. Ancak taraftarların bu çabası, hemen her devir işleminde olduğu gibi fayda etmemişti. Peter Lim’e satıldıktan sonra bir şirket gibi yönetilen, sadece sahibine para kazandırması gereken bir yatırıma dönüşen Valencia’da, yıllar içinde o tutkudan eser kalmadı.

İspanya’da bir döneme damga vuran, kadrosundaki yıldızlarla rakiplerine korku salan, 6 La Liga, 3 UEFA Kupası, 2 UEFA Süper Kupası şampiyonluğu bulunan, Şampiyonlar Ligi’nde iki kez üst üste final gören Valencia’nın, Peter Lim sahipliğinde eski günlerine dönmesi, Singapurlu iş insanının vizyonu nedeniyle, yakın bir zamanda gerçekleşecek gibi görünmüyor.

Valencia, tarihin tozlu sayfalarında yer alan, sadece hafızalarda yaşayan bir takım olma yolunda hızla ilerliyor.

UNUTULMAYACAK İKİ KADRO

Valencia eski günlerine döner mi dönmez mi bilinmez ama, 2000 ve 2001 yıllarında Şampiyonlar Ligi’nde finale yükselen şu iki kadro, futbolseverlerin aklından hiç çıkmayacak:

2000 Şampiyonlar Ligi Final Maçı Kadrosu: Canizares, Angloma, Dukic, Pellegrino, Gerardo, Farinos, Mendieta, Kily Gonzales, Gerard, Angulo, Claudio Lopez / Bartual, Roche, Albelda, Oscar Garcia, Luis Milla, Adrian Ilie, Juan Sanchez

2001 Şampiyonlar Ligi Final Maçı Kadrosu: Canizares, Angloma, Ayala, Pellegrino, Carboni, Baraja, Mendieta, Kily Gonzales, Pablo Aimar, Carew, Juan Sanchez / Palop, Dukic, Faibo Aurelio, Deschamps, Zahovic, Vicente, Albelda