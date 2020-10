Bahar Toksoy: Kız çocuklarının hayatına dokunmak kupalardan daha değerli

”Kız çocuklarına, istedikleri her alanda başarılı olabileceklerini hissettirmek ve toplumsal önyargılar ile nasıl mücadele edebileceklerini öğretmeliydik. Çocukların hayatına dokunduğumuzu, kalıcı bir iz bıraktığımızı görmek, kazandığım her kupadan, madalyadan, şampiyonluktan daha değerli.”

ÖZEL RÖPORTAJ: YASİN YILDIRIM | FENERBAHÇE Opet'in başarılı voleybolcusu Bahar Toksoy Guidetti, eşi VakıfBank ve Türkiye Kadın A Milli Takım başantrenörü Giovanni Guidetti ile birlikte ülkemizin sosyo ekonomik yönden dezavantajlı bölgelerindeki kız çocuklarına fırsat eşitliği yaratmak için Yarının Sultanları projesini hayata geçirdi ve kendi adını taşıyan akademisini kurdu.

Tüm bu anlamlı çabalar dünya çapında ses getirdi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Bahar ve Giovanni'yi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Savunucuları ilan etti. Ayrıca Bahar Birleşmiş Milletler tarafından kız çocuklarının güçlendirilmesi konusunda çaba gösteren 25 uluslararası rol modeli kadından biri ilan edildi. Sözcü HaftaSonu olarak biz de 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolasıyla Bahar Toksoy Guidetti ile çok özel bir röportaj gerçekleştirdik.

-GUIDETTI ailesi olarak, bir değil iki eş zamanlı proje birden yürütüyorsunuz. Öncelikle Bahar Toksoy Guidetti Akademi ve Yarının Sultanları Projesi'ni anlatır mısınız bize?

YARININ Sultanları Projesi Giovanni'nin bir sözüyle başladı. “Bu ülke bana hayallerimin ötesinde bir kariyer ve mutlu bir aile verdi. Karşılığında benim de daha fazlasını vermem gerekiyor. Başarılarımızla çocukların hayal kurmasını sağlıyoruz belki ama önlerinde farklı engeller olan çocukları cesaretlendirmek için bu kadar yeterli değil” dedi. Ülkemizin en büyük problemlerini masaya yatırdığımızda cinsiyet eşitsizliği en ön plana çıkıyordu.

‘SOKAĞA BİLE ÇIKAMIYORUZ’

Bu çocuklarla gerçekten bağ kurabilmeli ve bir fark yaratmalıydık. Dezavantajlı bölgelerdeki kız çocuklarına fırsat eşitliği sağlamak, onlara voleybolu sevdirmek, aileleri ikna ederek kız çocuklarının önündeki engelleri kaldırmak için Yarının Sultanları girişimimizi başlattık. Bu kapsamda Bitlis, Elazığ gibi bölgelere gidip kız çocuklarına voleybol öğretmeyi amaçladık. Ayrılma vakti geldiğinde, aralarından biri ‘Keşke gelmeseydiniz' dedi. Ne diyeceğimi bilemedim. ‘Seni tanıyınca, senin gibi bir sporcu olmayı çok daha fazla ister oldum. Ama biz voleybol oynamayı bırak sokağa bile çıkamıyoruz ki. Gelip bizi heveslendirdiniz, şimdi gidiyorsunuz ve bir daha arayıp sormayacaksınız' dedi.

Gerçekten de şehri gezerken etrafta tek bir kız çocuğu görmemiştik ama sokaklarda futbol oynayan bir sürü erkek çocuğu vardı. O an, kız çocuklarının önündeki en büyük engelin toplumsal cinsiyet eşitsizliği olduğunu fark ettim. Onlara ilham vermenin, onlara hayal kurdurmanın, cesaretlendirmenin yeterli olmadığını anladım. Bu çocuklara fırsat eşitliği yaratmak, ebeveynlerinin düşünce yapısını değiştirmek ve önlerindeki engelleri kaldırmak için aksiyon almamız gerekiyordu.

‘NASIL MÜCADELE EDEBİLECEKLERİNİ ÖĞRETMELİYDİK’

Bu sürecin sonunda Bahar Toksoy Akademi'yi kurmaya karar verdik. En başarılı kadın sporcuların bile cinsiyet eşitsizliğine maruz kaldıkları bir dünyada, bu akademinin sadece bir spor akademi olması yeterli değildi. Kız çocuklarına, profesyonel sporcu olmanın ötesinde, istedikleri her alanda başarılı olabileceklerini hissettirmek ve toplumsal önyargılar ile nasıl mücadele edebileceklerini öğretmeliydik.

Çocukların hayatına dokunduğumuzu, kalıcı bir iz bıraktığımızı görmek, kazandığım her kupadan, madalyadan, şampiyonluktan daha değerli.

-BİRLEŞMiŞ Milletler'in Cinsiyet Eşitliği hareketine öncülük eden, ülkesinde kadın ve kız çocuklarının güçlenmesine katkı sağlamış 25 rol modeli kadından biri olarak gösterilmiştin. Sorumluluğunun artması sana nasıl hissettirdi?

GEREK Giovanni ile birlikte yaptığımız projeler, gerek sahada elde ettiğim başarılar, bana tek başıma da olsam bir şeyleri değiştirebileceğimi gösterdi. Burada F.Bahçe Spor Kulübü'nün desteğini es geçmem de mümkün değil.

HeforShe hareketine destek vererek başlattıkları cesur ve görünür kuvvet, spor alanında toplumsal cinsiyet eşitliği için yapılan çalışmalar arasında ses getirdi. Kız çocuklarını spor yoluyla topluma kazandırmak adına bir akademi kurmak istediğimi söylediğimde beni sonuna kadar desteklediler. Ayrıca F.Bahçe'nin bu konuda aldığı aksiyonların, UNDP'nin beni Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Savunucusu olmaya layık görmesinde de büyük rol oynadı.

– ÜLKEMİZDE kadın cinayetleri, kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddet giderek artıyor. Bu soruna nasıl bir çözüm öneriniz var?

BU sorunun çözümünde kadınların olduğu kadar erkeklerin de rolü çok büyük. Toplumsal cinsiyet eşitliğini anlayan ve destekleyen erkekler, cinsiyet ayrımcılığı algısının kırılmasında büyük rol oynayacak. Okullarda toplumsal cinsiyet eşitliğine dair hiçbir bilgi müfredatta yok. Hukuk sistemimize gelirsek, insanların, çocukların, hayvanların ve doğanın haklarını koruyan yasaların uygulanmadığını görüyoruz. Eşit şekilde yargılanmanın olmadığı, insanların kanun önünde eşit olmadığı yerlerde adalet sağlanması mümkün değildir.

UMARIM BENİMLE GURUR DUYARSIN

– BİR kız çocuğu annesi olarak, bugün özelinde kızınıza bundan 20 sene sonra okuyacağı bir mektup yazsanız, neler yazardınız?

CANIM kızım, SENİ eşitsizliğin, toplumsal sorunların had safhada olduğu, herkesin mutsuz bir şekilde yaşadığı bir ülkede büyüttüm. Her şeyi sen bundan bana dönüp ‘anne ortada bir problem olduğunu biliyordun ve bununla ilgili hiçbir şey yapamadın mı?' deme ihtimalini düşünerek yaptım. O günden sonra da, her sabah bu soru ile uyanıp, her gün küçük de olsa bu uğurda bir şeyler yapmak için çabaladım.

BİLMENİ istiyorum ki, kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddete karşı mücadele etmek için elimden ne geliyorsa yaptım ve yapmaya devam edeceğim. Sana bugün hayatını nasıl yaşayacağınla ilgili tavsiyeler vermeyeceğim. Onun yerine uğruna mücadele ettiğim değerler için neler yaptığıma bakmanı isteyeceğim. Umarım benimle gurur duyarsın.