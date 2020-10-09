Zlatan Ibrahimovic corona virüsü yendi!

İtalya Serie A takımlarından AC Milan, 24 Eylül’de corona virüsü testi pozitif çıkan İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic’in hastalığı atlattığını duyurdu.

39 yaşındaki forvet hakkında yapılan açıklamada, “Zlatan Ibrahimovic’in üst üste iki corona virüsü testi negatif çıktı. Milan Şehri Sağlık Yetkilileri oyuncunun karantinasının sona erdiğini söyledi” ifadeleri kullanıldı.

Sei guarito! Autorità sanitarie avvertite, la quarantena è finita. Puoi uscire! #fuckcovid19 #godiscomingforyou — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) October 9, 2020

Tecrübeli futbolcuya UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Bodo/Glimt maçı öncesi yapılan corona virüsü testi pozitif çıkmıştı.

Hastalığa yakalandığını Twitter hesabından duyururan Zlatan, “Dün yapılan corona testim negatifti ve bugün pozitif. Hastalığa dair hiçbir belirtim yok. Covid bana meydan okuma cesaretine sahipmiş. Kötü bir fikir” paylaşımını yapmıştı.