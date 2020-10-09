U17 Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Rusya’ya 3-1 yenildik

U17 Avrupa Voleybol Şampiyonası’nın iki namağlup takımı Rusya ile Türkiye, Karadağ’da düzenlenen turnuvanın final müsabakasında karşı karşıya geldi. Hiç yenilgi yüzü görmeden finale çıkan Türkiye 17 Yaş Altı Milli Takımı, grup aşamasında sırasıyla Bulgaristan, Slovenya, İtalya, Slovakya ve Karadağ'ı yendi. Yarı finalde ise Sırbistan’ı mağlup ederek, İtalya’yı saf dışı bırakan Rusya’nın finaldeki rakibi oldu.

İlk sete iki takım da karşılıklı sayılarla başlarken oyunun ortalarına gelindiğinde Ay-Yıldızlılar ritim buldu. Özellikle Dalia Wilson’ın etkili servisleriyle Rusya’nın rahat oyun kuramamasını sağlayan U17 Milli Kadın Voleybol Takımımız, savunmada olduğu kadar hücumda da art arda sayılar bulunca ikinci bölüme 16-9 önde girdi. Melisa Bükmen’in 7 sayı, Pelin Eroktay’ın 4 sayı ile tamamladığı ilk sette, manşetleri pasör Özge Arslanalp’e başarıyla ulaştırmaya devam edince etkili hücumlarla seti 25-20 kazandık: 1-0.

Foto: CEV

İkinci sette ise, roller tamamen değişti. Bu kez Rusya serviste ve hücumda millilerimizi zorlarken, yaptığımız basit hatalar ve sayıyla sonuçlanmayan hücum organizasyonlarımız Rusya’ya ivme kazandırdı. İkinci setin ortasına 16-12 önde giren Ruslar karşısında savunmayı toparlayamadık ve seti 25-16 kaybettik: 1-1.

Setlere eşitlik geldi. Türkiye 1 – 1 Rusya pic.twitter.com/bb25iA8ApP — TRT SPOR2 (@trtspor2) October 9, 2020

Üçüncü setin başında adeta hücum yapmayı unutan millilerimiz, pasör çaprazı Arina Fedorovtseva’nın smaçlarına savunmada çare bulamayınca Rusya karşısında bir ara 13-4 geriye düştük. Hücumda toparlanan milliler, savunmada manşetleri pasöre ulaştırma sorununu bir türlü çözemeyince farkı azaltma fırsatını değerlendiremedi. Rus smaçör Fedorovtseva’nın tek başına 10 sayı ürettiği sette 25-12 mağlup olduk: 1-2.

Rusya’nın başarılı smaçörü Arina Fedorovtseva / Foto: CEV

Dördüncü sete hızlı giren millilerimiz üst üste bulduğu sayılarla kaybedilen iki setin şokunu üstünden atmış bir görüntü sergiledi. Ancak Rusya’nın oyun ritmi artarak devam edince farkı artırıp oyunu kopartamadık. Son ana kadar başa baş geçen setin son topunda savunmamız harika iş yapsa da, boşta kalan topa pas atacak oyuncu konusunda kararsızlık yaşandı ve seti 25-23, maçı ise 3-1 kaybederek turnuvayı ikinci olarak tamamladık.

Teşekkürler kızlar! Namağlup geldiğimiz U17 Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Rusya'ya 3-1 mağlup oluyoruz. Avrupa ikincisiyiz. pic.twitter.com/h4ob14iFoH — TRT SPOR2 (@trtspor2) October 9, 2020

Büyük bir başarıya imza atarak Avrupa Şampiyonası’nı gümüş madalya ile tamamlayan milli takımda, Pelin Eroktay 17, Melisa Bükmen 16, Deniz Nazlıcan ile Aleyna 6’şar, Özlem ile Dalia 4’er ve Özge 1 sayıyla oynadı.

Öte yandan maç sonrası düzenlenen törende turnuvanın Rüya 11’i belirlenirken en fazla oyuncu Türkiye’den seçildi:

En iyi smaçör: Melisa Bükmen

En iyi pasör: Özge Arslanalp

En iyi pasör çaprazı: Pelin Eroktay

Avrupa’nın Rüya Takımı’na en çok oyuncu Türkiye’den seçiliyor! En iyi smaçör: Melisa Bükmen En iyi pasör: Özge Arslanalp En iyi pasör çaprazı: Pelin Eroktay pic.twitter.com/d09pI0HVMs — TRT SPOR2 (@trtspor2) October 9, 2020

Şampiyonluğu kaçıran millilerimizin üzüntüsü kameralara böyle yansıdı:

Gözlerinizden yaşlar akmasın… Siz bizim gururumuzsunuz. pic.twitter.com/6es7XTaCZt — TRT SPOR2 (@trtspor2) October 9, 2020