Sırbistan Norveç’i uzatmada yıktı! Sörloth ve Haaland Euro 2020’de yok…

EURO 2020 Elemeleri’nde dün gecenin en heyecan verici karşılaşması Sırbistan ile Norveç arasında oynandı. Play-Off C Yolu Yarı Final maçında Norveç, Ullevaal’da Sırbistan’ı konuk etti. Mücadeleye ilk 11’de başlayan Sörloth, Haaland Sırbistan karşısında büyük bir şok yaşadı.

İlk yarı net fırsatları harcayan Norveç, 81’de Sergej Milinkovic-Savic’in golüyle 1-0 geriye düştü. Ceza sahasına yapılan ortada yaşanan karambol sonrası topu önünde bulan Savic ülkesi Sırbistan’ı öne geçirdi.

88’DE GELEN BERABERLİK YETMEDİ

Sağanak yağmur altında oynanan ikinci yarıda bitimi az bir süre geriye düşen Norveç, 88’de Mathias Normann’ın ceza sahası dışından attığı sert şutta beraberliği yakaladı. Topa yerden düzgün ve sert bir vuruş yapan Normann Sırp kaleci Rajkovic’i uzak köşeden avlayarak uzatma kapılarını açtı.

101’de bir topu direkten dönen Sırbistan’da 1 dakika sonra sahneye yeniden çıkan Sergej Milinkovic-Savic çok kaliteli bir vuruşla ikinci golünü attı. Arka direkte aldığı pasta kimsenin beklemediği bir şey yapan Savic oldukça soğuk kanlı bir şekilde topu aşırarak Norveç kalecisi Jarsten’i mağlup etti. Sırp yıldızın adeta buz kesilerek yaptığı o vuruş gecenin en çok konuşulan anıydı.

This was the goal that saw Serbia through to face Scotland in next month’s playoff final Ice cool from Sergej Milinkovic-Savic pic.twitter.com/0tV3csOH6r — Daily Record Sport (@Record_Sport) October 8, 2020

Kalan dakikalarda skora denge getiremeyen Norveç EURO 2020’ye uzatmalarda veda etti. Tek maç üzerinden oynanan Play-Off’ta uzatmalarda galibiyeti alan Sırbistan finalde İskoçya’nın rakibi oldu.

SÖRLOTH VE HAALAND EURO 2020’DE YOK

Borussia Dortmund’da gösterdiği performansla milyonları kendisine hayran bırakan Haaland zorlu Sırbistan karşısında ağları havalandıramadı. Trabzonspor’dan Leipzig’e transfer olan Sörloth’da 120 dakika sahada kalmasına rağmen etkisiz bir oyun ortaya koyarak skora katkı sağlayamadı.

G.SARAY’IN YILDIZLARI DA VEDA ETTİ

Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna kattığı Omar Elabdellaoui karşılaşmada 116 dakika sahada kaldı. Bir diğer Galatasaraylı Linnes de 105’inci dakikada oyuna dahil edildi.

8 TAKIM FİNALE YÜKSELDİ

Tek maç eleme usulü oynanan yarı final maçlarında rakiplerini mağlup eden Gürcistan, Kuzey Makedonya, Macaristan, İzlanda, Sırbistan, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Slovakya adını finale yazdırdı.

12 Kasım’da oynanacak Gürcistan-Kuzey Makedonya, Macaristan-İzlanda, Sırbistan-İskoçya ve Kuzey İrlanda-Slovakya maçlarından galip ayrılan takımlar EURO 2020 bileti alacak.

Play-off yarı final karşılaşmalarının sonuçları ise şöyle:

Gürcistan-Belarus: 1-0

Kuzey Makedonya-Kosova: 2-1

Norveç-Sırbistan: 1-2 (Uzatmalarda)

İskoçya-İsrail: 5-3 (penaltılarla)

Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti: 4-2 (penaltılarla)

Bosna Hersek-Kuzey İrlanda: 3-4 (penaltılarla)

Bulgaristan-Macaristan: 1-3

İzlanda-Romanya: 2-1.