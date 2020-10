Sırbistan Norveç’i uzatmada yıktı! Sörloth ve Haaland Euro 2020’de yok…

EURO 2020 Elemeleri’nde dün gecenin en heyecan verici karşılaşması Sırbistan ile Norveç arasında oynandı. Play-Off C Yolu Yarı Final maçında Norveç, Ullevaal’da Sırbistan’ı konuk etti. Mücadeleye ilk 11’de başlayan Sörloth, Haaland Sırbistan karşısında büyük bir şok yaşadı.

İlk yarı net fırsatları harcayan Norveç, 81’de Sergej Milinkovic-Savic’in golüyle 1-0 geriye düştü. Ceza sahasına yapılan ortada yaşanan karambol sonrası topu önünde bulan Savic ülkesi Sırbistan’ı öne geçirdi.

Sağanak yağmur altında oynanan ikinci yarıda bitimi az bir süre geriye düşen Norveç, 88’de Mathias Normann’ın ceza sahası dışından attığı sert şutta beraberliği yakaladı. Topa yerden düzgün ve sert bir vuruş yapan Normann Sırp kaleci Rajkovic’i uzak köşeden avlayarak uzatma kapılarını açtı.

101’de bir topu direkten dönen Sırbistan’da 1 dakika sonra sahneye yeniden çıkan Sergej Milinkovic-Savic çok kaliteli bir vuruşla ikinci golünü attı. Arka direkte aldığı pasta kimsenin beklemediği bir şey yapan Savic oldukça soğuk kanlı bir şekilde topu aşırarak Norveç kalecisi Jarsten’i mağlup etti. Sırp yıldızın adeta buz kesilerek yaptığı o vuruş gecenin en çok konuşulan anıydı.

This was the goal that saw Serbia through to face Scotland in next month’s playoff final

Ice cool from Sergej Milinkovic-Savic pic.twitter.com/0tV3csOH6r

— Daily Record Sport (@Record_Sport) October 8, 2020