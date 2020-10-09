Luis Suarez’den Muslera’ya özel mesaj

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri’nde Uruguay, Şili’yi ağırladı. Uruguay maçı 2-1 kazanırken, Luis Suarez’den takım arkadaşı Fernando Muslera’ya özel bir mesaj gönderdi.

Luis Suarez, 39. dakikada Uruguay’ın ilk golünü penaltıdan kaydetti. Suarez, Şili maçında attığı golün ardından, kısa bir süre önce büyük bir sakatlık geçiren ve ardından annesini kaybeden Fernando Muslera ve ailesine “Güçlü olun” sözleriyle başsağlığı mesajı gönderdi.

Sakatlığı nedeniyle maçı evinde canlı izleyen Fernando Muslera, Suarez’in bu hareketinin ardından sosyal medya hesabından “Teşekkürler kardeşim” paylaşımı yaptı.

Öte yandan Diego Godin de sosyal medya hesabından Fernando Muslera’ya mesaj gönderdi.