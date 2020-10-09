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Sözcü

Luis Suarez’den Muslera’ya özel mesaj

Uruguay'ın Şili ile oynadığı ve 2-1 kazandığı maçta Luis Suarez, milli takımdan arkadaşı Fernando Muslera'yı unutmadı. Yıldız golcü geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden Muslera için, attığı gol sonrası "Güçlü kalın Nando ve ailesi" tişörtünü gösterdi.

10:31 -
Haberler Futbol
Luis Suarez’den Muslera’ya özel mesaj

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri’nde Uruguay, Şili’yi ağırladı. Uruguay maçı 2-1 kazanırken, Luis Suarez’den takım arkadaşı Fernando Muslera’ya özel bir mesaj gönderdi.

Luis Suarez, 39. dakikada Uruguay’ın ilk golünü penaltıdan kaydetti. Suarez, Şili maçında attığı golün ardından, kısa bir süre önce büyük bir sakatlık geçiren ve ardından annesini kaybeden Fernando Muslera ve ailesine “Güçlü olun” sözleriyle başsağlığı mesajı gönderdi.

Sakatlığı nedeniyle maçı evinde canlı izleyen Fernando Muslera, Suarez’in bu hareketinin ardından sosyal medya hesabından “Teşekkürler kardeşim” paylaşımı yaptı.

Öte yandan Diego Godin de sosyal medya hesabından Fernando Muslera’ya mesaj gönderdi.

muslera Suarez