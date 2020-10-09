İngiltere’nin gözü artık bu özel adamın üzerinde: Jack Grealish!

DERLEYEN: ÜMİT GENÇ | İngiltere Milli Takımı ile dün gece ilk kez sahaya 11’de çıkan Grealish’in tek arzusu iyi bir başlangıç yapabilmekti. 25 yaşındaki maestro neler yapabileceğini tüm ülkeye göstermek istiyordu. Ve dün gece Galler karşısında maçı izleyenler gözlerini ondan alamadı…

Geçtiğimiz hafta sonu Aston Villa’nın Liverpool’a 7-2’lik tarihi hezimet yaşattığı maçta 2 gol 3 asistle tozu dumana katan Grealish büyüleyici performansının ardından İngiltere Milli Takımı’nın kapılarını araladı.

BİR ŞEYLERİN DEĞİŞMESİ GEREKİYORDU

Galler ile oynanan hazırlık maçında Gareth Southgate ona ilk kez 11’de şans verdi. Premier Lig’de onu takip edenlere ne kadar özel bir oyuncu olduğunu kanıtlayan Grealish uluslararası arenada da nasıl büyük bir fark yaratabileceğini kanıtladı.

Maçın ilk 25 dakikasında İngiltere hiçbir varlık gösteremiyordu. Aksine oyunda Galler hakimiyeti vardı. Maça sol içte başlayan Grealish’in ayağı topa değmemişti. Ancak bir şeyleri değiştirmesi gerektiğini hissetti. Sağ kanada kendini ilk attığı an atağı müthiş sürükledi Ethan Ampadu’dan sıyrılarak Dominic Calvert-Lewin kafasına milimetrik bir asist yaptı. Milli Takım’da ilk maçına çıkan Dominic Calvert-Lewin da bu cömert ortayı geri çevirmedi ve ilk maçında ilk golünü yaptı.

WEMBLEY’DE SU ÜZERİNDE YÜRÜMEK…

Galler karşısında takımını ateşleyen Grealish o andan itibaren sahanın tek hakimiydi. Topu ayağına yapıştıran yıldız oyuncu Galler savunmasına sıkıntılı anlar yaşatıyordu. Topu isteyen, atağı başlatan ve oyunu yönlendiren Aston Villa kralı Wembley’de adeta su üzerinde yürüyordu.

Geçen ay Kopenhag’daki Danimarka maçında 14 dakika süre alan Grealish’in şimdi çok daha fark yaratıcı bir rol aldığını hocası Southgate’in şu sözleri ortaya koyuyordu;

“Muhtemelen sahip olduğumuz oyunculardan farklı bir futbolcu. Sancho ve Raheem Sterling’in de dripling ve çalım becerileri çok yüksek ama Grealish bunu farklı bir şekilde yapıyor.”

ASTON VİLLA VE TÜM KARİYERİ KARDEŞİNE ADANMIŞ

Grealish’in hayat hikayesi abartısız şekilde Aston Villa’dan ibaret… Çekirdekten yetişme gerçek bir tribün çocuğuyken şimdi bu takımın en önemli ismi. Peki İngiltere’nin şu sıralar üzerine titrediği Grealish efsanesi nasıl başladı?

Takvimler 2000 yılını gösterdiğinde Kevin adlı fanatik Aston Villa taraftarı Bolton’la oynanacak FA Cup yarı final maçı için Londra’ya giderken hayatının en büyük trajedisini yaşayacağından habersizdi.

Wembley’e giriş yapacağı esnada telefonu çaldı. Kevin telefonda aldığı şok haber sonrası stat kapısından dönerek arabasına doğru koşmaya başladı. Genç adamı yıkan haber şuydu; 9 aylık oğlu Keelan geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetmişti.

O gün ailede neler olup bittiğini anlamayan biri daha vardı; Keelan’ın büyük ağabeyi 4 yaşındaki Jack. Yıllar sonra attığı her golü Aston Villa logolu yatağın üzerinde beraber poz verdiği kardeşine adayacak olan Jack Grealish…

2014’TEN BU YANA BAYRAK ADAM!

5 yaşındayken kapısından girdiği kulübe sadece 1 sezon kiralık olarak gittiği Notts County arası veren Grealish 2014’ten itibaren Aston Villa’da bayrak adam haline geldi. 2016-17’de Championship’te takımın değişmezi oldu. Bir yıl sonra finalde Fulham’a 1-0 kaybedince Premier Lig’in kapısından döndüler. Ekonomik olarak istediğini başaramayan Aston Villa yıldızı Jack’i satma kararı aldı. 25 milyon Pound’a Tottenham’a satılmak üzere olan Grealish Amerikalılar’ın kulübü satın almasıyla Villa’da kaldı.

Sezon sonu bir kez daha finaldeydiler ve bu kez başardılar. Grealish’in kaptanlığını yaptığı Villa, Derby Country’i 2-1 mağlup ederek 3 yıl sonra yeniden Premier Lig’e yükseldi.

PARAMPARÇA KRAMPONLAR

Maça paramparça olmuş eski kramponlarla çıkan ve herkesi şoke eden Grealish 90 dakika sonunda bunun nedenini şöyle açıklayacaktı;

“Sakatlıktan döndüğümde sol ayağımdaki kramponum sağdaki gibi sağlamdı. Sonrasında birkaç gol atıp asist yaptım ve bu kramponların bana uğurlu geldiğine inandım. O yüzden, sonrasında atmak yerine kramponları kenara koydum. Bu maçın da önemi çok büyüktü. Hal böyle olunca ben de şanslı kramponlarımı giymek istedim. Oldukça eskidiler. Biliyorum çok kötü görünüyorlar. Özellikle soldaki neredeyse patlamak üzere. Ama bir kez daha kanıtlandı ki bu kramponlar bana gerçekten şans getiriyor.”

O SALDIRI VE HAYATININ EN İYİ GÜNÜ

St. Andrews Stadyumu’nda oynanan şehir derbisinde sahaya atlayan Birmingham taraftarının yumruklu saldırısıyla yere yığılan Grealish, olaya şampiyonluk kupasını kaldırırken gülerek karşılık veriyordu. Hem de kupanın yanlışlıkla kaşını yarıp kanlar içinde bırakmasına rağmen…

Zaten Birmingham derbisindeki o yumruktan bir kaç dakika sonra golünü atmış ve maçı kazandırmıştı Grealish. Maçtan sonra da mikrofonlara şu kısa ama içinde çok şey barındıran açıklamayı yapmıştı;

“Bugün hayatımın en iyi günü.”

23 yaşında Aston Villa kaptanı olarak çıktığı o stattan artık bir çocuk değil, kulübünü taşıyan ve insanlara umut veren gerçek bir yıldız olarak ayrılacaktı. Onun Aston Villa taraftarlarına olan bağlılığı yersiz yüceltmeler veya diğer başka şeylerle asla karıştırmamalıydı. George Best'ten esinlendiği kısa çoraplarıyla herkese meydan okuyordu sanki; ‘Gelin ve bana tekme atın, sizden korkmuyorum!’

Şampiyonluk madalyasını boynuna takarken hissettiklerinin onun için anlamı çok başkaydı. İlk madalyasını 7 yaşında kazanarak okuluna bağışlayan Grealish’in bu davranışına karşılık okulda düzenlenen futbol turnuvasına 9 aylıkken ölen kardeşinin anısına ‘Keelan Grealish Kupası’ adı verilmişti.

ÇOCUKLUKTAN BERİ HAYALİNİ KURDUĞU HİKAYE

4 yaşından beri Villa Park’a giden Jack ve tüm Grealish ailesinin ne kadar sıkı bir Villa taraftarı olduğunu anlatmaya gerek yok. Aidiyet kelimesinin somut hali olan bu adam şimdi gerçek bir Grealish efsanesi yazmak için Milli Takım’ın en önemli parçası olmaya hazırlanıyor. Bu onun çocukluktan beri hayalini kurduğu ve Aston Villa taraftarıyla birlikte asla yalnız yürümeyeceği gerçek bir yol hikayesi olacak…