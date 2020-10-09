Galatasaray futbolcuların maaşını indirimli yatırdı

Galatasaray Kulübü, pandemi nedeni ile futbolculara yüzde 15 indirim ile maaş ödendiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Kulübümüz, futbolcularımızın alacaklarını COVID-19 pandemisinin getirdiği mücbir sebeplerden ötürü, karşılıklı mutabakat sonucunda yüzde 15 indirimli şekilde ödemiştir. Maaşında yüzde 15 oranında indirim yapılmasını kabul etmeyen futbolcuların ödemeleri de bu indirim uygulanarak yapılmıştır” denildi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de bugün yaptığı konuşmada futbolcuların maaş ödemeleri ile ilgili “Biz ekime kadar olan bütün ödemeleri yaptık. İki kişiye eksik ödedik. Onları anlatacağım size ne halt yediklerini. Hepsi yüzde 15'i kabul etti, bunlar etmedi. Toplumun harekete geçmesi gerek. Türkiye ile ilgili bir imaj var. Bizim bir meydan okuma yapmamız lazım” ifadelerini kullanmıştı.

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