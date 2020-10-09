Frutti Extra Bursaspor hükmen galip

7Days Euro Cup'ta Frutti Extra Bursaspor ile Cedevita Olimpija arasında 7 Ekim tarihinde oynanması gereken karşılaşma iptal edilmişti. Sloven ekibinde, bir basketbolcuda Covid-19 testinin pozitif çıkması ve Sloven hükümetinin ülke kuralları gereği, takımını 10 gün karantinaya alma kararı sonrası karşılaşma oynanamıştı.

Maç hakkında bir karara varan Euroleague Basketbol Disiplin Kurulu, Cedevita Olimpija’nın aleyhine karar verdi. Kurul, karşılaşmanın sonucu olarak Frutti Ekstra Bursaspor’un 20-0 hükmen galip ilan edildiğini bildirdi.

FORVETE TAKVİYE

Öte yandan Frutti Extra Bursaspor, 26 yaşındaki forvet oyuncusu Metin Türen’i kadrosuna dahil etti. Milli oyuncu, ligde daha önce Darüşşafaka, Yeşilgiresun Belediyespor, Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom formalarını giymişti.

Türen, geçtiğimiz sezon ligde 23 maçta forma giyerken; 18,61 dakika ortalama süre aldı, 5.17 sayı, 4,09 ribaunt ve 1,57’lik asist katkısıyla oynadı.