Ferdi Kadıoğlu attı, Hollanda farklı kazandı

Hollanda Ümit Milli Takımı, U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Cebelitarık’ı 5-0’lık skorla mağlup etti.
Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, maça ilk 11’de başlarken 78. dakikada yerini Jurgen Ekkelenkamp’a bıraktı. Kadıoğlu, maçın 40. dakikasında takımının üçüncü golünü kaydetti.
Elemelerde 7. grupta yer alan Hollanda 7 maç sonunda 21 puan toplarken 33 gol attı ve kalesinde sadece 3 gol görerek namağlup liderliğini sürdürdü.
U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarında en farklı sonucu ise Hırvatistan elde etti. 4. Grup’ta oynanan maçta sahasında San Marino’yu konuk eden Hırvatistan, karşılaşmayı 10-0 kazandı.
Hırvatistan’ın gollerini Kulenovic, Majer, Spikic, Ivanusec (3), Nejasmic (2), Vizinger ve Gvardiol kaydetti.
GRUP 2
Slovakya 2-1 Azerbaycan
Fransa 5-0 Liechtenstein
GRUP 4
Litvanya 2-0 Yunanistan
Hırvatistan 10-0 San Marino
GRUP 6
Kazakistan 1-4 Makedonya
Karadağ 1-2 İsrail
Faroe Adaları 0-2 İspanya
GRUP 7
Hollanda 5-0 Cebelitarık