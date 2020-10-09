Ferdi Kadıoğlu attı, Hollanda farklı kazandı

Hollanda Ümit Milli Takımı, U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Cebelitarık’ı 5-0’lık skorla mağlup etti.

Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, maça ilk 11’de başlarken 78. dakikada yerini Jurgen Ekkelenkamp’a bıraktı. Kadıoğlu, maçın 40. dakikasında takımının üçüncü golünü kaydetti.

Elemelerde 7. grupta yer alan Hollanda 7 maç sonunda 21 puan toplarken 33 gol attı ve kalesinde sadece 3 gol görerek namağlup liderliğini sürdürdü.

HIRVATİSTAN GOL OLDU YAĞDI

U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarında en farklı sonucu ise Hırvatistan elde etti. 4. Grup’ta oynanan maçta sahasında San Marino’yu konuk eden Hırvatistan, karşılaşmayı 10-0 kazandı.

Hırvatistan’ın gollerini Kulenovic, Majer, Spikic, Ivanusec (3), Nejasmic (2), Vizinger ve Gvardiol kaydetti.

TOPLU SONUÇLAR

GRUP 2

Slovakya 2-1 Azerbaycan

Fransa 5-0 Liechtenstein

GRUP 4

Litvanya 2-0 Yunanistan

Hırvatistan 10-0 San Marino

GRUP 6

Kazakistan 1-4 Makedonya

Karadağ 1-2 İsrail

Faroe Adaları 0-2 İspanya

GRUP 7

Hollanda 5-0 Cebelitarık