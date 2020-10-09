Cappie Pondexter bulundu

Ülkemizde Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları da giymiş olan WNBA’in en başarılı oyuncularından Cappie Pondexter’ın kaybolduğuna dair haberler, ailesini ve sevenlerini endişelendirmişti. Üç gündür haber alınamayan, cep telefonu ve cüzdanı evde bulunan 37 yaşındaki yıldız isim, polis tarafından kayıp şahıs listesine eklenmişti.

Ancak polisin yaptığı araştırmada Cappie Pondexter’ın, Los Angeles’ta bir grup insanla birlikte darp nedeniyle 6 Ekim Salı günü Los Angeles’ta gözaltına alındığını ortaya çıkardı. TMZ’de yer alan habere göre, gözaltına alındığını kimseye haber vermeyen, polise ise başka bir kimlik bildiren yıldız ismin, 9 Ekim Perşembe sabahı ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

Los Angeles Polis Departmanı’ndan (LAPD) The Chicago-Sun Times’a yapılan açıklamada Pondexter’ın artık kayıp listesinde olmadığı, üç gündür gözaltında olduğu ve daha sonra serbest bırakıldığı belirtildi. Ancak Pondexter’dan serbest bırakıldıktan sonra da haber alınmadı. Bunun üzerine endişelenen ailesi, polis memurlarının da yardımıyla 37 yaşındaki eski basketbolcuyu yeniden aramaya başladı.

Yapılan aramalar sonunda Pondexter, Los Angeles’ta bulundu. Pondexter’ın menajeri Chuck Walton, TMZ’ye yaptığı açıklamada yıldız ismin bulunduğunu ve destek olan herkese teşekkür ettiğini söyledi. Walton ayrıca bu günlerde Pondexter’ın mahremiyetine saygı duyması gerektiğinin de altını çizdi.

Pondexter’ın sağlık durumunun da iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Son olarak 2018 yılında Indiana Fever takımında forma giyen Pondexter, ABD Milli Takımı ile birlikte 2008 Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazanmıştı.

MENTAL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİLDİ

Pondexter’ın zihinsel olarak problem yaşadığı belirtilmişti. Özellikle corono virüsü dolayısıyla oldukça zor günler geçiren yıldız ismin, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda, pandemi sürecini pek de iyi atlatamadığını itiraf etmişti.