Alanyaspor’da corona virüsü testleri negatif

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor’da futbolcular, teknik ekip ve görevli personel 3 günlük izinin ardından Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde corona virüsü testine tabii tutuldu. Kulüp doktoru İsmail Yetkin tarafından, İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün desteğiyle yapılan testlerin tüm sonuçları negatif çıktı.

Aytemiz Alanyaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimize izin dönüşünde uygulanan Covid-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır” denildi.