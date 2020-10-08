Ziraat Türkiye Kupası’nda tüm tarihler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası’nda 2020 – 2021 sezonu tarihleri, Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden açıklandı. Planlamaya göre Ziraat Türkiye Kupası 13, 14 ve 15 Ekim’de oynanacak olan 1. Eleme Turu maçları ile başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan Türkiye Kupası’nda final müsabakasının yapılacağı tarih ve stadyum daha sonra ilan edilecek.

Ziraat Türkiye Kupası tarihleri şöyle:

1 Eleme Turu: 13-14-15 Ekim

2 Eleme Turu: 20-21-22 Ekim

3 Eleme Turu: 3-4-5 Kasım

4 Eleme Turu: 24-25-26 Kasım

5 Eleme Turu: 15-16-17 Aralık

Son 16 Turu: 12-13-14 Ocak 2021

Çeyrek Final: 9-10-11 Şubat 2021

Yarı Final 16-17 veya 18 Mart 2021

Final: Daha sonra açıklanacak