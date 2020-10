Westbrook’tan 8 bin dolar bahşiş

NBA’de final serileri, Bubble (Faunus) ismi verilen sistemle düzenlendi. Corona virüsü salgını nedeniyle alınan bu tedbir kapsamında tüm takımlar, içeriye giriş-çıkışın yasak olduğu otelde kaldı. Üç ay süren faunus sistemi sonrası sporculara corona virüsü bulaşmasına engel olunmaya çalışıldı.

Houston Rockets da, Play-Off’larda mücadele ettiği iki ay boyunca Disney World's Grand Floridian Resort’ta konaklayan takımlar arasında yer aldı. 9 Temmuz’dan 13 Eylül’e kadar otelden hiç çıkmayan takımın yıldızlarından Russell Westbrook, temizlik görevlilerine 8 bin dolar (63 bin 500 TL) bahşiş bıraktı. Dallas Morning News gazetesinden Brad Townsend’in haberine göre yıldız basketbolcu, otelden ayrılırken bir de not bıraktı.

Otelden ayrılırken bir teşekkür mektubu bıraktığını doğrulayan Westbrook, konu ile ilgili Bleacher Report’tan Taylor Rooks’a yaptığı açıklamada “Bize çok iyi baktılar. İşlerini en üst seviyede yapmak için zaman ve enerjilerinin büyük kısmını harcadılar. Bence doğru olan buydu. Doğru olan şeyleri yapmayı seviyorum” dedi.

NBA Play-Off’larında ilk turda Oklahoma City Thunders ile eşleşen Houston Rockets, rakibini 4-3 ile geçerek Batı Konferansı Yarı Final’ine yükseldi. Eski takımına karşı mücadele eden Westbrook, corona virüsüne yakalanması nedeniyle karantinada olduğu için ancak beşinci maçtan sonra takıma katılabilmişti. Houston Rockets, yarı finalde eşleştiği Los Angeles Lakers’a ise 4-1 yenilerek elendi.

Spoke to Russ Westbrook. Confirmed he left a generous tip & thank you letter to housekeepers in the bubble. He didnt disclose the amount

“They took great care of us. Took the time and energy to do their job at a high level. That was the right thing. I like to do the right thing”

— Taylor Rooks (@TaylorRooks) October 6, 2020