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Türkiye Rusya maçı ne zaman? Milli maç hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup üçüncü maçında Türkiye ile Rusya karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz gün Almanya ile hazırlık maçına çıkan A Milli Takım sergilediği oyun ile umut vermişti. İşte Rusya Türkiye maçının oynanacağı tarih ve yayın bilgileri...

23:18 -
Haberler Futbol
Türkiye Rusya maçı ne zaman? Milli maç hangi kanalda yayınlanacak?

Rusya’nın başkenti Moskova’daki Lev Yashin Stadı’nda 11 Ekim Pazar günü oynanacak Rusya-Türkiye maçı saat 21.45’te başlayacak. Milli maç TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MİLLİ TAKIMDA RUSYA MAÇI HAZIRLIKLARI

Dün akşam Köln kentinde Almanya ile özel maçta karşılaşan A Millî Takımımız, UEFA Uluslar Ligi’nde Rusya ile Moskova’da oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Almanya 4. Lig ekiplerinden SV Bergisch Gladbach 09’un maçlarını oynadığı BELKAW-Arena’da basına kapalı olarak gerçekleştirilen idmanda rejenerasyon çalışması yapıldı.

Ay-Yıldızlılar, Rusya karşılaşmasının hazırlıkları için iki gün daha Almanya’da kalacak ve 10 Ekim Cumartesi günü Köln’den Moskova’ya geçecek.

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SIRBİSTAN MAÇI 14 EKİM’DE

Rusya maçının ardından A Milli Takım, 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.45’te Sırbistan’ı Türk Telekom Stadı’nda konuk edecek. Türkiye – Sırbistan karşılaşması canlı yayınla TRT Spor ekranında olacak.

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Son güncelleme: 23:21 08.10.2020