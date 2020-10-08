Takım savunmasına dikkat

JOHAN Cruyff'un ünlü sözüyle başlayalım: “Futbol basit bir oyun. Önemli olan, basit oynamaktır.”

İYİ pres yaptık. İkili mücadelelerde başarılıydık. Duran top organizasyonlarında, soğuk terler döktü Almanya savunması. Efecan ve Yusuf, ilk devre mükemmele yakın oynadılar. “Biz iyi oynuyoruz” derken, Emre'nin top kaybı, Nazım'ın pozisyon hatası sonucu, Draxler'den golü yedik. İyi oynadığımız ilk yarıyı çöpe attık böylece, Almanya karşısında.

OYNADIĞIMIZ son iki maçta, kanatları net olarak kullanamamıştık. Bu maçta da tablo aynıydı. BÜYÜK umutlar beslediğim Enes Ünal topla az buluşuyor. La Liga'da 101 maça çıkan Enes, toplam 18 gol ve 8 asist yaptı. Daha fazla çabalaması gerekiyor. Günümüzün santrforları artık ekmeğini taştan çıkartıyor. İkinci yarıda baskıdan vazgeçmedik.

OZAN, televizyoncu deyimiyle, jeneriklik gol attı. Bu golü ayakta alkışladım. Bu golü atmamız gerekiyordu. Çünkü kötü oynamıyorduk. BAZEN dönen topları almakta zorlanıyoruz. Bu da savunmamızın daha fazla efor sarf etmesine yol açıyor.

LÖW'ÜN banko oyuncularını tercih etmediği dün geceki Almanya, yine de klasik sistemini oynamaya çalıştı. Hücum bölgesinde topla buluştuklarında, ceza sahasına çok adamla giriyorlar. Bu anlarda yapacak bir şey kalmıyor. Almanya karşısında baskı yemek, gol yemek demek.

HAZIRLIK maçlarında sonuç önemli değildir. Esas olan, daha sonra çıkacağınız puan maçıdır. Efecan, attığı gol ve performansıyla bence Rusya karşısında onbirde başlamayı hak etti. Rusya maçına bu kadro ile başlamayacağız. SAVUNMA hatalarımız beni düşündürüyor. Waldschmidt, topa çok rahat vurdu. Takım savunmasına daha fazla önem vermeliyiz. BU maçı bırakmamanın karşılığını Kenan'ın golüyle aldık.

TEBRiKLER çocuklar.