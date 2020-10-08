Şenol Güneş: Halkımıza verdiğimiz mesaj iyi oynayacağız oldu

A Milli Takımımızın teknik direktörü Şenol Güneş, son dakikada Kenan Karaman’ın attığı golle 3-3 berabere kaldığımız Almanya karşılaşmasının ardından konuştu.

Güneş, takımın performansından memnun kaldığını ancak eksiklerin de olduğunu belirtip, Efecan Karaca’nın performansını övdü. Ay-yıldızlıların teknik patronu ayrıca Dünya Kupası Elemeleri ve Uluslar Ligi’ndeki maçlara dikkat çekti.

Şenol Güneş’in maç sonu açıklamaları şöyle;

“Bazı oyuncuları görmek istedik, kim olursa olsun tüm oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi hem bizim hem de Almanya’daki oyuncular. Seyir zevki yüksek ve bol gollü bir maç oldu. İyi oynadık ama hatalarımız da var. Az maç oynayan oyuncuları görmek istedik. Alternatif oyuncuların görülmesi gereken bir maçtı. Hem oyuncularımızın genel durumunu gördük hem takım adına iyi işler yaptık hem de hatalarımızı gördük. Üstüne daha çok şey katacak takımımız var.

“BUGÜNLERİ ATLATIRSAK DAHA İYİ OLACAĞIZ”

Asıl hedefimiz mart ayındaki Dünya Kupası elemelerine iyi başlamak ama Uluslar Ligi’ndeki maçlarımız da önemli. Bazı oyuncularımız oynamıyor transfer sebebiyle, bazıları az çalıştılar ama bugünleri atlatırsak daha iyi olacağız. Halkımıza bugün verdiğimiz mesaj hem iyi oynayacağız hem de maçı bırakmayacağız oldu.

Almanya’nın top kayıplarının en fazla olduğu yer savunmasından çıkarken. Savunmadan çıkınca hızla atağa gelip iyi sonuçla bitiriyorlar. Kısmen bunu yaptık ve üçüncü bölgede onlara baskı kurdu. Onlar gelince yaptığımız hataları yeneceğiz.

Bireysel olarak Efecan’dan memnunum. Bizimle beraber olan, takım ruhunu bilen oyuncumuz. Bu adaptasyonu sahaya yansıtan oyuncu da karşılığını alır zaten.

“BİZİM İÇİN RUSYA MAÇI ÖNEMLİ”

Takımda iyi işler yapan da eksiği olan da var. Bunlar normal şeyler, böyle bir süreç geçiriyoruz. Eylül’deki iki maça göre iyi durumdayız. 3-2’de kalabilirdi, 4-3 de yenebilirdik ama bunlar bize puan getirmiyor. Bizim için Rusya maçı önemli şu an. Rakibin isminin büyüklüğü ne olura olsun ki iyi oyuncuları var, genç oyuncuları var, birçok ideal kadrodan oyuncuları yok ama hepsi geleceğin oyuncusu, bizim için iyi oldu.

Ligde biraz morali bozulunca dağıldıklarını görüyoruz, milli takım oyuncularımızın bunu aşması lazım. Kamuoyundaki eleştirileri görüp düşmeleri iyi değil.”