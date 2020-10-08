Ronaldo soyuldu… Film gibi tezgah

İtalya Serie A takımlarından Juventus’ta forma giyen Cristiano Ronaldo’nun başı dertten kurtulmuyor. Bir yandan hakkında açılan tecavüz davasıyla uğraşan Ronaldo, şimdi de evine hırsız girmesi nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor. Ronaldo’nun evinde çalışan bir hizmetlinin, hırsızlara yardım ettiği belirtiliyor.

Portekiz Milli Takımı ile birlikte kampta olan Ronaldo, polisten gelen telefonla sarsıldı. Dünyaca ünlü futbolcunun Portekiz’deki Madeira Adası’nda bulunan devasa malikanesine hırsız girdiği öğrenildi. Yetkililer, hırsızların Ronaldo’nun evinden imzalı bir forma, nakit para ve maddi değeri çok olmayan bir takım eşyalar alarak kaçtığını açıkladı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Komşuların haber vermesinin ardından apar topar evden ayrılmak zorunda kalan hırsızların, daha değerli şeyleri çalmaya vakit bulamadığı belirtildi. Güvenlik kameralarında yapılan inceleme sonucu hırsızların kimliklerinin belirlendiği, ancak henüz bir tutuklama yapılmadığı ifade edildi.

Polisin yürüttüğü soruşturmada, evde çalışan bir hizmetlinin de hırsızlık olayına yardım ettiği ortaya çıktı. Hırsızların, ultra güvenlikli eve hizmetlinin açık bıraktığı garaj kapısından girdiği güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay anında Ronaldo ve sevgilisinin evde olmadığı kesinleşirken, yıldız futbolcunun annesinin ise nerede olduğu henüz netlik kazanmadı.

KARANTİNAYI O EVDE GEÇİRMİŞTİ

Ronaldo, İtalya’da liglerin corona virüsü nedeniyle ara verilmesinin ardından soluğu Madeira Adası’ndaki evinde almıştı. Okyanus manzarasına sahip, çatısında havuzu bulunan evde karantina süresini geçiren Ronaldo, bir süre 7 katlı malikane son iki katında kalmıştı.

Sevgilisi Georgina Rodriguez, çocukları, kardeşleri ve hastaneden çıkan annesi ile birlikte Madeira Adası’ndaki malikanesinde kalmaya başlayan Ronaldo, daha sonra sıkılıp başka bir ev kiralamıştı. Yine Madeira’da, haftalığı 4 bin Euro’dan lüks bir villa kiralayan Ronaldo, İtalya’da ligler yeniden başlama tarihi açıklanana kadar, sevgilisi ve çocukları ile birlikte bu evde vakit geçirmişti.

COSTA’NIN DA EVİNE HIRSIZ GİRDİ

Ronaldo’nun evine hırsız girdiği sıralarda, Juventus’un sezon başında Bayern Münih’e kiraladığı Douglas Costa’nın da soyulduğu öğrenildi. Costa’nın Torino’da bulunan evine giren hırsızların, 300 bin Euro değerindeki mücevherleri ve saatleri çalarak kayıplara karıştığı belirtildi.

Yetkililer, son zamanlarda Torino’da hırsızlık olaylarının arttığını, Costa’nın birkaç ay için evine hırsız giren birçok futbolcudan biri olduğunun altını çizdi.

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