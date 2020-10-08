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Ozan Tufan’dan Almanya’ya muhteşem gol! Geceye damga vurdu…

A Milli Takım'ın Almanya ile 3-3 berabere kaldığı hazırlık maçında sahaya kaptan olarak çıkan Ozan Tufan muhteşem bir gole imza attı. Tufan'ın attığı o gol dün gecenin en çok konuşulan olayı oldu.

08:26 -
Haberler Futbol
Ozan Tufan’dan Almanya’ya muhteşem gol! Geceye damga vurdu…

A Milli Futbol Takımı’mız özel maçta deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geldi. Milli Takım’ın Almanya’ya tarihinde ilk kez 3 gol attığı mücadele 90+4’te Kenan Karaman’ın attığı beraberlik golüyle 3-3 bitti. Tam 6 gollü nefis maçta kaptan Ozan Tufan’ın millilerimiz adına attığı ilk gol geceye damga vurdu.

BRANDT’I ÇOK ŞIK GEÇTİ

Zorlu mücadele Almanya’nın 1-0 üstünlüğü ile devam ederken sahneye Ozan Tufan çıktı. Milli futbolcu ceza sahası dışından müthiş bir gole imza attı ve skora dengeyi getirdi. 49’da rakip yarı sahada baskıyla topu kazanan millilerde sırtı kaleye dönük olan Ozan rakibi Julian Brandt’ı dönerek şık biçimde ekarte etti ve ayak içiyle müthiş bir şut çıkararak Leno’yu avladı. Milli yıldızın attığı harika gol sosyal medyada gecenin en çok konuşulan olayı oldu.

MİLLİ TAKIM’DA 6’INCI GOLÜ

Fenerbahçe forması giyen 1995 doğumlu oyuncu Ozan Tufan, A Milli Takım forması altında 51. maçında 6. golünü Almanya’ya karşı attı. Ozan Tufan son olarak 7 Eylül 2019’da İstanbul’da Andorra’ya gol atmıştı. Ozan Tufan daha önce Danimarka, Çekya, Ukrayna, Kosova ve Andorra ağlarını havalandırmıştı.

51’inci milli maçına çıkan ve kaptanlık pazubandını takan Ozan Tufan’ın attığı gol sonrası sosyal medyada yüzlerce paylaşım yapıldı.

ŞENOL GÜNEŞ: OZAN ÜST SEVİYE BİR OYUNCU

Maçtan sonra Ozan Tufan ile ilgili konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş şu ifadeleri kullandı: ”Ozan Tufan ligde dalgalanma yaşıyor ama üst seviyede bir futbolcu. Bugün Avrupa’da 20-30-50-100 milyon euro eden oyuncuların yanında, bizim oyuncularımızın da değerleri bu olmalı. Yeter ki, Ozan Tufan da bunu görsün.”

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Son güncelleme: 08:36 08.10.2020