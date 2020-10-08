Ozan Tufan’dan Almanya’ya muhteşem gol! Geceye damga vurdu…

A Milli Futbol Takımı’mız özel maçta deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geldi. Milli Takım’ın Almanya’ya tarihinde ilk kez 3 gol attığı mücadele 90+4’te Kenan Karaman’ın attığı beraberlik golüyle 3-3 bitti. Tam 6 gollü nefis maçta kaptan Ozan Tufan’ın millilerimiz adına attığı ilk gol geceye damga vurdu.

BRANDT’I ÇOK ŞIK GEÇTİ

Zorlu mücadele Almanya’nın 1-0 üstünlüğü ile devam ederken sahneye Ozan Tufan çıktı. Milli futbolcu ceza sahası dışından müthiş bir gole imza attı ve skora dengeyi getirdi. 49’da rakip yarı sahada baskıyla topu kazanan millilerde sırtı kaleye dönük olan Ozan rakibi Julian Brandt’ı dönerek şık biçimde ekarte etti ve ayak içiyle müthiş bir şut çıkararak Leno’yu avladı. Milli yıldızın attığı harika gol sosyal medyada gecenin en çok konuşulan olayı oldu.

MİLLİ TAKIM’DA 6’INCI GOLÜ

Fenerbahçe forması giyen 1995 doğumlu oyuncu Ozan Tufan, A Milli Takım forması altında 51. maçında 6. golünü Almanya’ya karşı attı. Ozan Tufan son olarak 7 Eylül 2019’da İstanbul’da Andorra’ya gol atmıştı. Ozan Tufan daha önce Danimarka, Çekya, Ukrayna, Kosova ve Andorra ağlarını havalandırmıştı.

51’inci milli maçına çıkan ve kaptanlık pazubandını takan Ozan Tufan’ın attığı gol sonrası sosyal medyada yüzlerce paylaşım yapıldı.

GOOOOLLL! Ozan Tufan’ın harika golüyle beraberliği yakalıyoruz! pic.twitter.com/8BJPr8LfPE — TRT Spor (@trtspor) October 7, 2020

Ozan Tufan resital yaptii resmen — Fenerbahcegezegeni (@Fenerbahcegeze1) October 7, 2020

Ya kızım ne alanyası almanyaya attım diyorum evet ben attım bak ozan tufan yazıyor neden inanmıyosun pic.twitter.com/ZO1qtDCgGU — E M İ Я C A N (@Emrcnhyl) October 7, 2020

Ozan Tufan: “Çektim topu sağıma, baktım lavuğa ama nasıl titriyor sütlaç gibi. Tak sapladım kaldı öyle.” pic.twitter.com/oXnIEcFURM — Çift Turnike (@cifturnike) October 7, 2020

1 – Ozan Tufan’ın Almanya – Türkiye maçındaki performansı: Gol: 1 Pas %: 80 İsabetli şut: 2 Kazandığı ikili mücadele: 5 Sahipsiz top kazanma: 6 Dinamo. pic.twitter.com/TPPKbU3O92 — OptaCan (@OptaCan) October 7, 2020

Ne Taylan ne Dorukhan ile karşılaştırılabilir formda bir Ozan Tufan ligdeki en iyi orta sahalarından biridir. pic.twitter.com/QMPV1YejE0 — Siyah Çoraplılar (@SiyahCorapIilar) October 7, 2020

Gol istiyorsanız Kroos’u, sihir istiyorsanız Thiago’yu, soğukkanlılık istiyorsanız Busquets’i, hepsini istiyorsanız Ozan Tufan’ı izleyin.. pic.twitter.com/cXmNJk9a67 — ramirez (@ramirezwalkerr) October 7, 2020

Ozan tufan : Aynen kızım sen örümcekten korkuyorsun diye bende örümcek ağlarını aldım pic.twitter.com/WQ1BSYUlxe — Tolga BAGCI (@tobabgci) October 7, 2020

Muhabir:Dünyanın en iyi oetasahası olmak nasıl bir duygu İniesta:Onu Ozan Tufan’a sorun#GERTUR pic.twitter.com/NEJNrWB9B0 — GÖKHAN (@gokhannblt34) October 7, 2020

Ozan Tufan ın vuruşundan sonra ali koç: Oraya bi 15 miyon euro daha yazmanızı rica ediciğim.. pic.twitter.com/TnvGt2VVwE — Demli_Adam (@Safa_Akpunar1) October 7, 2020

Form gecici klas kalıcıdır bitti denildiği zaman bile bir gün o hayal edilen ve de beklenen seviyeye geleceğini biliyordum bence daha da iyi olacak #ozantufan pic.twitter.com/rmgLE5pprR — Devran (@Devranifti8) October 7, 2020

Almanya ile maçta tarihinde ilk kez 3-3 beraber kalan Türkiye milli takımını tebrik ederim. Ozan Tufan ‘ın bu gölü gerçekten muhteşem defalarca seyrettim doyamadım https://t.co/ynDksajFpk — Derya Unutmaz, MD (@DeryaTR_) October 7, 2020

Yıllar önce Almanya ile oynadığımız maç sonrasında Almanlar(Bayern Münih) Sergen Yalçın'ı araştırmıştı.Bu maçtan sonra da Ozan Tufan'ı araştırırlar belki ne dersiniz? :) — GÜNEY MERGEN (@guney_mergen) October 7, 2020

ŞENOL GÜNEŞ: OZAN ÜST SEVİYE BİR OYUNCU

Maçtan sonra Ozan Tufan ile ilgili konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş şu ifadeleri kullandı: ”Ozan Tufan ligde dalgalanma yaşıyor ama üst seviyede bir futbolcu. Bugün Avrupa’da 20-30-50-100 milyon euro eden oyuncuların yanında, bizim oyuncularımızın da değerleri bu olmalı. Yeter ki, Ozan Tufan da bunu görsün.”