Merih Demiral: Gün geçtikçe daha iyi hissediyorum

Hazırlık karşılaşmasında Almanya ile Köln’de oynanan karşılaşmada son dakika golüyle 3-3 berabere kalan A Milli Takımı’nda Merih Demiral, mücadeleyi değerlendirdi.

Tarihimizde ilk kez Almanya’ya 3 gol attığımıza dikkat çeken Merih, “Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ederim, çok güzel oynadık. Her geçen gün daha iyi oluyoruz. Rusya maçında gereken puanları alıp yolumuza en iyi şekilde devam edeceğiz. Uzun bir sakatlık süreci sonrası ilk kez 90 dakika oynadım. Gün geçtikçe iyi hissediyorum kendimi. Savunma olarak da daha iyiye gidiyoruz, birlikte oynadıkça neler yapacağımızı görmek bizim için güzel bir tecrübe oluyor” dedi.

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Uluslar Ligi’nde oynanacak maçlara da değinen Juventus forması giyen milli futbolcu, “Bugün çok güzel bir deneme maçı oldu. Rusya ve Sırbistan maçları çok daha önemli çünkü onlar resmi maçlar. Grupta puanları alıp yükselmek istiyoruz çünkü Uluslar Ligi de bizim için önemli. Almanya’dan Emre abiyi tanıyorum zaten onlar da çok iyi mücadele ettiler. Takımımızda arkadaşlık ve dostluk da çok iyiydi bugün, gün geçtikçe çok daha iyi olacağız” diye konuştu.