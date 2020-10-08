MAÇ SONUCU | Anadolu Efes Fenerahçe 71-80 | Euroleague 2. hafta

Euroleague’in ikinci haftasında Anadolu Efes, ezeli rakibi Fenerbahçe Beko’yu Sinan Erdem Spor Salonu’nda konuk etti. Sezonun ilk derbisinde rakibine özellikle ribauntlarda büyük üstünlük kuran Fenerbahçe Beko, parkeden 80-71 galip ayrıldı. Fenerbahçe Beko bu galibiyetle Euroleague’de ilk iki maçını da kazanmış oldu. Anadolu Efes ise ilk iki hafta sonunda galibiyetle tanışamadı.

İlk çeyrek dışında rakibi karşısında etkisiz kalan Anadolu Efes karşısında Fenerbahçe Beko, rakibine 44’e 22 ribaunt üstünlüğü kurdu. Tam 11 hücum ribaundu alan Fenerbahçe Beko, özellikle ikinci çeyrekteki etkili oyunuyla rakibini yenmeyi başardı.

Fenerbahçe Beko’da Nando Le Colo, 20 sayıyla galibiyette büyük pay sahibi olurken, Lorenzo Brown 17, Jan Vesely de 13 sayıyla çift haneli sayıları gören isimler oldu. Simon’un 24 sayılık performansı, Anadolu Efes’i yenilgiden kurtaramadı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Boris Ryzhky, Juan Carlos Garcia, Sasa Pukl

Anadolu Efes: Micic 7, Doğuş Balbay, Simon 24, Moerman 7, Anderson 8, Beaubois 11, Pleiss 8, Singleton 2, Dunston 4, Buğrahan Tuncer

Başantrenör: Ergin Ataman

Fenerbahçe Beko: Brown 17, De Colo 20, Pierre 1, Ali Muhammed 3, Ulanovas 10, Ahmet Düverioğlu 4, Vesely 13, Eddie 3, Melih Mahmutoğlu 5, Hamilton 4

Başantrenör: Igor Kokoskov

1. Periyot: 23-16 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 35-42 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 54-61 (Fenerbahçe lehine)

5 faulle çıkan: Eddie (Fenerbahçe)