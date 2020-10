Joshua Cheptegei ve Letensebet Gidey’den dünya rekoru: Cheptegei 5 binden sonra 10 binde de rekoru kırdı

İspanya’nın Valencia kentinde düzenlenen World Record Day etkinliğinde Ugandalı atlet Joshua Cheptegei erkekler 10 bin metre, Etiyopyalı Letesenbet Gidey ise kadınlar 5 bin metrede dünya rekoru kırmayı başardı.

Hollanda menşeli NN Running Team, Global Sports Communication ve SD Correcaminos tarafından düzenlenen ve erkekler 10 bin metre ile kadınlar 5 bin metrede rekor denemesi anlamı taşıyan etkinlik, Olympic Channel’dan canlı yayınlanırken binlerce kişinin izlediği etkinlikte dünya rekoru derecesi geldi ve organizasyon bir numaralı amacına ulaşmış oldu.

Pandemi nedeniyle yaz olimpiyat oyunlarının ertelenmesiyle büyük çaplı hedeflerinde yol değişikliğine gitmek zorunda kalan ve alternatif yarışmacı planlarla performanslarını ölçmeye çalışan sporculardan Cheptegei, 26:11.00’le Kenenisa Bekele’nin 15 yıllık (26:17.53 / Brüksel, 2005) erkekler 10 bin metre dünya rekorunu kırdı.

AND ANOTHER ONE! Joshua Cheptegei gives us another world record to be hype about today. 26:11.02 in the 10k!https://t.co/fRnXgSeCkP pic.twitter.com/KRUmhSBuR3

— FloTrack (@FloTrack) October 7, 2020