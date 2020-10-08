Joshua Cheptegei ve Letensebet Gidey’den dünya rekoru: Cheptegei 5 binden sonra 10 binde de rekoru kırdı

İspanya’nın Valencia kentinde düzenlenen World Record Day etkinliğinde Ugandalı atlet Joshua Cheptegei erkekler 10 bin metre, Etiyopyalı Letesenbet Gidey ise kadınlar 5 bin metrede dünya rekoru kırmayı başardı.

Hollanda menşeli NN Running Team, Global Sports Communication ve SD Correcaminos tarafından düzenlenen ve erkekler 10 bin metre ile kadınlar 5 bin metrede rekor denemesi anlamı taşıyan etkinlik, Olympic Channel’dan canlı yayınlanırken binlerce kişinin izlediği etkinlikte dünya rekoru derecesi geldi ve organizasyon bir numaralı amacına ulaşmış oldu.

Pandemi nedeniyle yaz olimpiyat oyunlarının ertelenmesiyle büyük çaplı hedeflerinde yol değişikliğine gitmek zorunda kalan ve alternatif yarışmacı planlarla performanslarını ölçmeye çalışan sporculardan Cheptegei, 26:11.00’le Kenenisa Bekele’nin 15 yıllık (26:17.53 / Brüksel, 2005) erkekler 10 bin metre dünya rekorunu kırdı.

AND ANOTHER ONE! Joshua Cheptegei gives us another world record to be hype about today. 26:11.02 in the 10k!https://t.co/fRnXgSeCkP pic.twitter.com/KRUmhSBuR3 — FloTrack (@FloTrack) October 7, 2020

Cheptegei, 5 bin metre, 10 bin metre, 5 bin metre yol koşusu ve 15 bin metre yol koşusu branşlarında dünya rekorlarını elinde tutuyor. Ugandalı, tarihte bunu başaran 10. sporcu oldu.

Bu yıl 14 Ağustos’ta Diamond League’in Monaco ayağında, yine Bekele’ye ait olan 16 yıllık erkekler 5 bin metre dünya rekorunu yaklaşık iki saniye geliştirip 12:35.36’ya çeken Cheptegei, Valencia’daki zaferiyle adını atletizmde tarihe geçecek bir noktaya yazdırdı.

Paavo Nurmi (1922-1932)

Taisto Maki (1939-1942)

Emil Zatopek (1954)

Vladimir Kuts (1957-1960)

Ron Clarke (1965-1972)

Lasse Viren (1972)

Henry Rono (1978-1982)

Haile Gebrselassie (1994-2004)

Kenenisa Bekele (2004-2020)

Joshua Cheptegei (2020)

Ugandalı atletle birlikte gecenin bir diğer tarihi sonucuna imza atan 22 yaşındaki Etiyopyalı uzun mesafeci Letensebet Gidey ise 14:06.65 ile efsanevi uzun mesafecilerden Tirunesh Dibaba’nın 12 yıllık (14:11.15 / Oslo, 2008) kadınlar 5 bin metre dünya rekorunu kırdı.

Uzun mesafeye damga vurması beklenen sporculardan olan ve 15 km yol koşusunda 44:20 ile dünya rekorunu elinde tutan Gidey, 2019’da Doha’da kadınlar 10 bin metrede dünya ikincisi olmuştu. İki atlet de tarihe geçen performanslarının ardından değerlendirmelerde bulundu.

‘Rüyamı başardım’

Joshua Cheptegei, “Beklentilerimi karşılamak istiyordum ve bu yüzden rüyamı başardığım için çok mutluyum” diyen genç atlet, 5 bin 10 metrede eşzamanlı olarak dünya rekorunu elinde tutan 10. isim olmasını da “Tarihi yeniden yazmaya çalışıyor ve böylece insanlara keyif alacakları bir şey vermek istiyordum. Dünyadaki sporseverlerin hatırlayacakları bir an oldu. Bu zorlu süreç içinde bunun gibi olaylar umarım bizlere keyif ve yarın için umut vermeye devam edecek” sözleriyle değerlendirdi.

World Athletics’e pandemi krizi dünyayı etkisi altına almadan kısa süre önce, Şubat 2020’de bir röportaj veren Cheptegei, 2020’de tarih yazmak istediğini söylemişti. Ugandalı, zorlu sürece rağmen sözünü tuttu, hedefini gerçekleştirdi. 17 Ekim’de Polonya’nın Gdynia kentinde yapılacak, World Athletics Yarı Maraton Şampiyonası’nda da mücadele edecek olan Cheptegei, son hazırlıklarını İspanya’da sürdürecek. Ugandalı burada altın madalya ve dünya rekoru hedefliyor.

Letesenbet Gidey SMASHES the 5k world record in 14:06.65!https://t.co/fRnXgSeCkP pic.twitter.com/7cBcP4VSjS — FloTrack (@FloTrack) October 7, 2020

Gidey ise kısa açıklamasında mutluluğunu dile getirdi ve “Dünya rekorunu kırmanın 6 yıldır hayalini kuruyordum” dedi. İspanyol 1500 metreci Esther Guerrero ve kadınlar 3000 metre su engelli dünya rekortmeni Beatrice Chepkoech’in tavşan atlet olarak yer aldığı yarışta özellikle Chepkoech, 2. ve 3. kilometrelerde hedeflenen sürenin altında kalmayı rahat bir şekilde başararak tempoyu belirlemekte büyük pay sahibi oldu. Chepkoech, Gidey’in tarihe geçen başarısını da yarıştan sonra ilk kutlayan isim oldu.