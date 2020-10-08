İlk 11’e banko yazılacak ilk isim Taylan Antalyalı

Süper Lig'de 4, Avrupa Ligi'nde 3 olmak üzere 7 resmi maçın hepsinde ilk onbir. 630 dakika forma süresi. Pas ve mücadele istatistiklerine göre Galatasaray'ın en iyisi. Cimbom bu sezon transfere sadece 675 bin Euro harcarken asıl kazanım Taylan Antalyalı oldu. Bir önceki sezon transfer döneminin son günlerinde BB Erzurumspor'dan bedelsiz olarak Cimbom'a gelen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon parladı.

Terim, elindeki hem savunma hem hücum özelliklerine sahip tek oyuncu olan Taylan'a şans verdi, verim aldı, almaya da devam edecek. Etebo'nun takıma adapte olmasıyla rahatlayacak Taylan, A Milli Takım'a da göz kırpıyor.

BUCA altyapısından beri gözlemci takibinde olan Muğla doğumlu Taylan; G.Birliği, Erciyes, Hacettepe ve Erzurum formalarını giydi.

TAYLAN SÜPER LİG’DE NE YAPTI?

Topla buluşma: 285

İsabetli pas: 197

Kazandığı ikili mücadele: 24

Kaptığı top: 7

Sahipsiz top kazanma: 25