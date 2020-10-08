Hasic’i listeye kim aldı; taraftar mı, yönetim mi?

HABER-YORUM / SEMİH KALKAN | Bir takımda sonuçlar iyi olmayınca sesler yüksek çıkmaya başlar. Taraftar statta tepkisini ıslıkla, sosyal medyada ise klavyesiyle gösterir. Kulüpler sosyal medya hesaplarında, işler iyi giderken yaptığı kadar fotoğraf-video paylaşımı yapmaz, ortalarda görünmek istemez.

Beşiktaş’ta da bu hava hakim. Taraftar mutlu değil… Futbolcuların şansına mıdır bilinmez, pandemi nedeniyle statta seyirci yok. Yapılan hatalar, hücumdaki etkisizlik ve bazı futbolcuların adeta sadece fiziken yeşil zeminde bulunması Dolmabahçe’de tezahürat değil ıslık desibeline neden olabilirdi.

Geçen sezonu 3. bitirerek Şampiyonlar Ligi eleme biletini alan Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın göreve gelmesiyle yükselişe geçen takım, bu sezona PAOK hezimetiyle başlayıp Trabzonspor galibiyetiyle moral bulsa da Rio Ave, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarından sonra kriz artık duman da vermeye başladı.

Sergen Yalçın’ın “Transferleri sonradan öğreniyorum” demesi, istediği isimlerden sadece 1-2 tanesinin geldiğini açıkça söylemesi, siyah-beyazlılardaki kötü gidişin sadece yeşil zeminde olmadığının da net bir göstergesi.

Ekonomik olarak büyük krizde olan, futbolcular dışında kulüp çalışanlarının 4 aylık maaşlarını bile Ekim ayı başında yeni ödeyebilen yönetim; Douglas, Mirin, Lens ve Boyd’a Nevzat Demir Tesisleri’ni sadece ‘gym’ olarak kullanmaları için üstüne maaş verecek. TFF’ye bildirilen kadro listesinde 14 yabancı futbolcu sonrasında dışarıda kalan 4 futbolcu şimdilik ligin ilk devresinde maçlara çıkamayacak. Ayrıca bu isimlerin sözleşmeleri sezon sonu bitmiyor: Lens, Mirin ve Douglas’ın sözleşmeleri 2022; Boyd’un sözleşmesi ise 2023’te sona eriyor.

Mirin, Douglas ve Lens’in lisanslarının çıkmayacağı biliniyordu ancak son saate kadar dışarıda kalacak 4. yabancı merakla bekleniyordu.

Sosyal medyada adeta ‘nabız yoklayan’ Beşiktaş yönetimi ilk önce 19 yaşındaki Ajdin Hasic’in adını ortaya sürdü; Twitter’da büyük tepki çekti. Yatırım yapılacak, yeteneği göz ardı edilemeyecek Bosnalı genç futbolcunun dışarıda kalmasını taraftar istemedi. Beşiktaş’ın TFF’ye bildirdiği listede Hasic’in yer almasını taraftarın sağladığını söylemek yanlış olmaz.

Tabii ki kafalardaki soru işaretleri her geçen gün artıyor: Teknik direktör Sergen Yalçın’ın bu sezon oynanan 6 resmi maçta da forma verdiği Boyd, neden dışarıda kaldı? Teknik karar mı, idari karar mı? Sergen hoca madem ki Boyd’u listeye almayacaktı neden 6 maçta da forma şansı verdi?

Hasic ise Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarına ilk 11’de başlayıp sonraki üç maçta oyuna sonradan girip toplam 39 dakika süre alabildi. Ancak Gökhan Töre gelince ilk 11’de yer bulamadı. Sert şutları, tekniği, vücudunu iyi kullanarak topu saklaması Beşiktaş taraftarının uzun yıllardır siyah-beyazlı formayı sırtına geçirmiş bir futbolcuda görmediği özellikler…

Sergen Yalçın ve yönetim anlaşmazlıkları -özellikle de medya üzerinden tartışmayı- bırakıp, takımı artık düzlüğe çıkarmak zorunda.

Takımlarımız ekonomik daralma içinde, eldeki cevherleri parlatmak yerine neden onları paslanmaya bırakmaya çalışır anlamak mümkün değil. Hasic’in lisansının çıkarılması ile Beşiktaş önümüzdeki yıllarda kriz ortamından hatırı sayılır bir bonservis bedeli kazanarak çıkabilir.