Giroud eleştiriler altında sessiz sedasız tarih yazıyor

DERLEYEN: TARIK ERYİĞİT | Futbolda forvet oyuncularının kaderi attıkları gollere bağlıdır. Bol alanlara koşu yapmışlar, takım arkadaşlarına gol pozisyonları yaratmışlar, rakip savunmayı üzerlerine çekmişler… Bunlar gol atamadığı sürece hiç konuşulmaz. Forvetlerin sadece attığı gol sayısına bakılır ve buna göre değerlendirme yapılır.

Chelsea’de forma giyen Fransa Milli Takımı’nın tecrübeli golcüsü Olivier Giroud da bu kaderi yaşayan isimlerden biri.. Tecrübeli forvet, belki de ülkesinin en çok eleştirilen isimlerinin başında geliyor. Fransa’nın şampiyonluğa ulaştığı 2018 Dünya Kupası’nda ağır eleştirilere rağmen Teknik Direktör Didier Deschamps’ın vazgeçemediği isim olan Giroud, sessiz sedasız adını Fransa futbolunun tarihine yazdırıyor.

DÜNYA KUPASI’NDA YERDEN YERE VURULDU

Son Dünya Kupası’nı tek bir gol dahi atamadan tamamlayan Giroud için “Fransa’nın forveti değil… Gol yollarında etkisiz. Takımda olmamalı” şeklindeki eleştirilere maruz kalan Giroud, Deschamps tarafından savunulmak zorunda kalmıştı. Deschamps, tecrübeli futbolcuyu neden oynattığı şeklindeki sorulara “Yapılan eleştiriler çok haksız. Giroud bizim için çok önemli bir isim… Takımın hücum şeklini belirliyor. Gol atması önemli değil” demek zorunda kalmıştı.

Her maçtan sonra hem Giroud’ya yapılan hem de onu oynatmasından dolayı kendisine yöneltilen eleştirilere cevap vermek zorunda kalan Deschamps, Fransa’yı şampiyon yapınca tüm söylenenler unutuldu. Eğer Fransa, Dünya Kupası’nda mutlu sona ulaşamasaydı, muhtemelen Deschamps’ın görevine son verilir, Giroud’ya da milli takım kapıları kapanırdı.

TARİHE GEÇTİ

Dünya Kupası sırasında Fransa basını tarafından yerden yere vurulan, hakkında çok sert eleştiriler yapılan Giroud’nun en büyük şansı, teknik direktör Deshamps oldu. Deschamps, etrafındaki oyunculara gol yolları açıyor diyerek savunduğu Giroud’dan vazgeçmeyerek, 34 yaşındaki yıldızın tarihe geçmesinde pay sahibi isimlerde biri oldu.

Bütün bu eleştirilere rağmen Deschamps’ın oynatmakta ısrar ettiği Giroud, hocasının güvenini boşa çıkarmadı. 34 yaşındaki forvetin artık “Gol atamıyor” şeklindeki eleştirilere verebileceği çok net bir cevap var. Fransa’nın 7-1 kazandığı Ukrayna karşısında iki gol birden kaydeden Giroud, Fransa futbolunun efsanesi Michel Platini’yi geçerek ülkesinin en fazla gol kaydeden ikinci ismi oldu.

Fransa Milli Takımı formasıyla 42 gole ulaşan Giroud, 41 gollü Platini’yi geride bırakırken, 51 gollü bir başka efsane Thierry Henry’ye de bir adım daha yaklaştı.

İNGİLTERE’DE DE ELEŞTİRİLİYOR

Geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla 25 resmi maça çıkan Giroud, 10 gol atarken, İngiliz basınında da tartışılıyor. Premier Lig için forvet demek gol demek olduğundan Giroud, tıpkı Fransızlara olduğu gibi İngilizlere de kendisini bir türlü beğendiremiyor. Ancak yedek oturmayı dert etmeyen, kendisine görev verildiğinde de müthiş bir profesyonellik örneği göstererek elinden geleni yapan Giroud, belki de Chelsea’de de Deschamps gibi arkasında duracak bir lidere ihtiyaç duyuyor.

Giroud, kariyerine nokta koyduğunda Henry’yi geçer ya da yakalar mı bilinmez ama, sert eleştirilerin gölgesinde, hakkında söylenenlere kulak asmadan adını unutulmaz isimler arasına koymayı başardı. Fransa medyası ve futbolseverlerin gelecek günlerde Giroud’yu eleştirirken biraz daha dikkatli olacakları ise kesin…