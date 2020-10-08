Eskişehirspor’da İlhan Var dönemi

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da teknik direktör belli oldu. Siyah-kırmızılılarda Mustafa Özer’in ardından teknik direktörlük görevine İlhan Var getirildi. İlhan Var ile 2 yıllık anlaşma yapıldı.

Var ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Eskişehirspor’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüzde teknik direktörlük görevine bugün itibariyle İlhan Var getirildi. Vali Hanefi Demirkol Tesislerimizde Kulüp Başkanımız Mustafa Akgören, Başkan Vekilimiz Fatih Sezer, Başkan Yardımcımız Fatih Baturaygil ve Yönetim Kurulumuz ile bir araya gelen Var ile yapılan görüşmede 2 senelik anlaşma sağlandı. Teknik Direktörümüzün yardımcılıklarını Fahrettin Sayhan, Hasan Özdemir, Mustafa Sert, Hasan Tuncel, kaleci antrenörlüğünü ise Atalay Kazancı yapacak.”

TARİHİ HEZİMET SONRASI MUSTAFA ÖZER İLE YOLLAR AYRILMIŞTI

TFF 1. Lig’in 3. haftasında Altay’a 6-0 yenilen Eskişehirspor’da Teknik Direktör Mustafa Özer ile 28 Eylül 2020 tarihinde yollar ayrılmıştı. Eskişehirspor Kulübü’nden yapılan resmi açıklamada “Yönetim Kurulumuz ve Teknik Direktörümüz Mustafa Özer’in bugün yaptığı toplantı neticesinde, antrenörümüz ve ekibi ile kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verilmişti.

Mustafa Özer, Altay maçının ardından istifa sinyali vererek, şunları söylemişti:

“Eskişehirspor camiasında özür diliyoruz. 6-0'dan sonra konuşmak gerçekten kolay değil ama kimse elinizdeki sakat veya Covid-19 bulaşmış oyuncularınıza bakmaz. Üzgünüz, hafta içinde yönetimimizle oturup Eskişehirspor'un menfaati için ne gerekiyorsa yapılacaktır. Bunu herkes net bilsin… Eskişehirspor gerçekten zor günler geçiriyor. Söylenecek fazla bir şey de yok gerçekten çok üzgünüz. Kulübe geldiğimden beri ilk defa bu kadar farklı bir mağlubiyet aldım.”