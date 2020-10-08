Dünyanın dikkat çeken 60 yeteneği arasında dört Türk var! Ancak üçü elimizden kaçabilir…

The Guardian’ın hazırladığı ve gelenekselleşen ‘Next Generation’ adlı dünya futbolunun 18 yaşına girmeye hazırlanan, dikkat çeken 60 genç yeteneğinin derlendiği listesinde bu yıl 2003 doğumlu oyuncular kendilerine yer buldu. 2014’ten beri yapılan listede bu yıl dört Türk oyuncu yer aldı. Yusuf Demir (Rapid Wien), Naci Ünüvar (Ajax), Yiğit Emre Çeltik (Altınordu) ve Ravil Tagir (Medipol Başakşehir) dikkat çeken Türk isimler oldu.

Kazak asıllı Ravil, Avusturya’da alt yaş milli takımlarının formasını giyen Yusuf Demir ve Hollanda alt yaş takımlarında forma giyen Naci Ünüvar, milli takım tercihleriyle elimizden kaçırma ihtimalimiz olan yıldız adayları… Yusuf Demir (2 Haziran 2003) / Rapid Wien: Türk Milli Takımı kapısı ona hala açık ancak Avusturya’nın TFF’den daha fazla çaba gösterdiği iddiaları sıklıkla dile getiriliyor. 21 yaş altı milli takımında Avusturya forması giyen Yusuf Demir’e Avusturya A Milli Takımı’nı seçmesi için de büyük bir baskı yapılıyor. Hatta ‘Avusturyalı Messi’ olacak gibi söylemler de Avrupa basınında yer alıyor. Sol ayaklı oyun kurucu Yusuf hem müthiş bir dripling yeteneğine hem de pas kabiliyetine sahip. Ayrıca gerçek bir frikik uzmanı. Manchester United, Manchester City, Bayern Munich, Borussia Dortmund, Real Madrid ve Barcelona gibi takımların kendisini yakından takip ettiğini de ekleyelim.

Ravil Tagir (6 Mayıs 2003) / Başakşehir: Altınordu’da forma giyen 16 yaşındaki Ravil kendi jenerasyonunda tam sezon forma şansı bulan nadir yeteneklerden biri. Üç maç hariç TFF 1. Lig’de geçtiğimiz sezon tüm karşılaşmalarda ilk 11 başlayan Ravil Kazakistan doğumlu. Büyük takımların transfer listesinde olan genç yetenek yakın zaman da 3 milyon Euro’ya Başakşehir’e transfer oldu. Meblağ 16 yaşındaki bir oyuncu için yüksek gibi görünüyor ancak birkaç yıl sonra ‘Ne kadar ucuza alınmış’ diyebiliriz. Bknz: Çağlar Söyüncü.

Yiğit Emre Çeltik (7 Nisan 2003) / Altınordu: Türk futbolunun fabrikası Altınordu dikkat çeken ve gelecek vadeden oyuncular çıkarmaya devam ederken bu isimlerden biri de Yiğit Emre Çeltik. Listede kendisine yer bulmayı başaran 7 Nisan 2003 doğumlu sol kanat oyuncusu, Altınordu A takımına da girmeyi başardı. Önündeki Cengiz Ünder örneği ve eğitim aldığı kulübün Altınordu olması, Emre’nin potansiyeli hakkında hayal kurdurmak için oldukça yeterli bir kriter. Oyun tarzı Eden Hazard’a benzetilen Emre, Hazard’ın yakın dönem performansına ve hayat tarzına bakmaz, Belçikalı’nın Chelsea günlerinde çizdiği profilden ya da Cengiz Ünder’in Roma’ya gitmeden önce Başakşehir’de geçirdiği sezondan feyz alırsa önemli bir yıldıza dönüşebilir.

Naci Ünüvar (13 Haziran 2003) / Ajax: Heyecanla izlediğimiz ve yine heyecanla “bizi seçecek mi” diye takip ettiğimiz isimlerden biri de hiç şüphesiz Naci Ünüvar. Ajax forması giyen Türk asıllı kanat oyuncusu ocak ayında KNVB Kupası’nda Ajax forması giydi, bir de gol attı ve kulüp tarihinin hem resmi bir maçta forma giyen hem de resmi bir maçta gol atmayı başaran en genç ikinci oyuncusu oldu. Bunun yanı sıra Ağustos 2019’da Barcelona’nın genç takım kompleksindeki Estadi Johan Cruyff’un açılış maçında Barcelona’nın U19 takımı ile karşılaşan Ajax U19 takımında Naci de vardı. Sahanın en genç oyuncusu olarak Lionel Messi, Frenkie de Jong, Sergio Busquets ve Jordi Cruyff’un önünde yeteneklerini sergileme fırsatı bulan Naci, maçtaki 2 gole de imza attı. Avrupa’nın önemli hücum oyuncularından biri olması beklenen ve alt yaş gruplarında Hollanda forması giyen Naci, milli takım tercihi konusunda ise 2019’da “Henüz düşünmedim; bu konuda çok fazla konuşmamayı tercih ediyorum. Çok gencim ve bunu nasıl konuşacağımı da şu an bilmiyorum. Daha sonra bakacağız…” demişti.

Listenin önceki yıllarda çıkan versiyonlarında listede yer alan Türk oyuncular şöyleydi: