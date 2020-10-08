Djokovic Fransa Açık’ta yarı finale yükseldi ama başı sakatlığı ile belada…

Erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic Fransa Açık’ta Pablo Carreno-Busta’yı mağlup ederek kariyerinde 10’uncu kez yarı finale yükseldi.

Carreno Busta, Djokovic’in geçtiğimiz ay ABD Açık’ta dördüncü tur rakibiydi ve Sırp raket o maçta çizgi hakemine çarptırdığı top yüzünden diskalifiye edilmişti. İspanyol raket Busta Roland Garros çeyrek finalinde Djokovic’e karşı ilk seti alırken onu elemenin bir yolunu bulacak gibi görünüyordu.

YARI FİNALDE TSITSIPAS’IN RAKİBİ OLDU

Çünkü Djokovic’in boynunda ve sol kolunun üst kısmındaki sakatlıklarının kendisini rahatsız ettiği açıkça ortadaydı.

Ancak Sırp yıldız maça ısındı ve sakatlıklarına rağmen 3 saat 10 dakikalık maçın ardından 4-6, 6-2, 6-3 ve 6-4’lük setlerle galip gelerek 38. Grand Slam Yarı Finali’nde Stefanos Tsitsipas ile rakip oldu.

Djokovic’in çeyrek finaldeki maçta boynundaki ağrı bandı ve servislerde sol kolundan yaşadığı sıkıntı sakatlığının ciddiyetini oldukça fazla ortaya koyuyordu.

SOL KOLUNDA VE BOYNUNDA SIKINTI VAR

Setler arasında sol koluna masajla tedavi alan yıldız isim maçın ardından sakatlığı ile ilgili şu ifadeleri kullandı: ”Bazı boyun ve omuz sorunlarım vardı. Hala turnuvaya devam ediyorum. Bu yüzden fazla açıklama yapmak istemiyorum. Kendimi şu an gayet iyi hissediyorum. Maç ilerledikçe ısındım ve acı azaldı. Daha iyi oynamamı ve daha iyi hissetmemi sağladı.”

Sırp raketin daha önce de benzer şekilde sakatlıklarının olduğunu ve bunun artık kendisi için bir alışkanlık haline geldiği belirtiliyor. Zaman zaman büyük sıkıntılar yaşasa da turnuvaya devam eden Djokovic’in finale kadar çıkıp çıkamayacağı oldukça merak ediliyor.