Daum: Solingen katliamı Türkiye’yi seçmemde etkin rol oynadı

Cristoph Daum… Türkiye’ye gelmiş en önemli teknik adamlardan biri… Stuttgart’ta sergilediği başarının ardından adı büyük takımlarla, hatta Almanya Milli Takımı ile anılan ancak tercihini Beşiktaş’tan yana yapan Daum, ‘Immer am limit’ (Her zaman sınırda) adlı biyografi kitabında, Türkiye’deki dönemine geniş yer ayırdı.

Almanya’nın Solingen kentinde yaşayan Genç ailesinin yaşadığı evin, Neo-Naziler tarafından yakıldığı olayın Türkiye’yi seçmesinde büyük rol oynadığının altını çizen Daum, şu ifadelere yer verdi:

“Yaklaşık 25 yıl önce Türkiye’ye teknik direktör olarak gittim. Türkiye’yi tercih etmemde, Solingen’deki ırkçı kundaklama saldırısının önemli rolü oldu. Üçü çocuk toplam beş Türk kundaklanarak katledildi. Aşırı sağcı bir grup tarafından düzenlenen korkak saldırı, tüm Almanya gibi beni de şoke etti. Solingen katliamı nedeniyle çok utandım. Türkiye’ye giderek, Almanların aslında düşündükleri gibi olmadığını göstermek istedim.”

Solingen Katliamı Solingen Katliamı, 29 Mayıs 1993 tarihinde Almanya’nın Solingen şehrinde, Türk kökenli Genç ailesinin evinin neonaziler tarafından kundaklanması sonucu aileden beş kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan olaydır. Solingen’de 29 Mayıs 1993 tarihinde meydana gelen olayda, dört aşırı sağcı Alman, Genç ailesinin evini kundaklamış, olayda ailenin beş bireyi hayatını kaybetmişti. Genç ailesinden hayatını kaybedenler: Gürsün İnce, Hatice, Hülya, Saime Genç ile Gülistan Öztürk.

“YÜRÜMEKTE ZORLANDIM”

Daum, Beşiktaş’a imza atmak için İstanbul’a geldiğinde, kendisine gösterilen ilgiye hayran kaldığını belirtirken, yaşadıklarını “İnanılmaz bir kalabalık vardı. Taraftarların bir kısmı yanağımdan, bir kısmı da alnımdan öpüyordu. Hediye verenler oldu. Kalabalıktan havalimanında yürümekte zorlandım” şeklinde anlattı.

Türkiye’de çalıştığı dönemde öğrendiği en önemli şeyin, tecrübeli futbolcuları takım arkadaşlarının yanında eleştirmemek olduğunu belirten Daum, şunları kaydetti:

“Türkiye’de, takımda yer alan tecrübeli oyuncuları, genç futbolcuların yanında eleştirmek, affedilemez bir küçümseme olarak algılanıyordu. Bir keresinde savunmada oynayan Recep Çetin’in yaptığı hatayı, takımla beraber düzenlediğimiz bir toplantıda konuştuk. Recep Çetin o kadar alındı ki… Hatta hastalandı. Bundesliga’da böyle bir şeyle karşılaşsanız, kulüp hemen futbolcuya uyarı gönderir. Ama Türkiye’de işler böyle yürümüyor. Bu duruma alışmam gerektiğini anladım. Daha sonra bire bir görüşmelere ağırlık vermeye başladım. Görüşmelerde bile eleştirinin dozunu ayarlamak zorunda kaldım. Yüzde 80 olumlu, yüzde 20 ise eleştirel bir tavır takındım.”

Daum, Türkiye’de Beşiktaş (1994-1996 ve 2001-2002), Fenerbahçe (2003-2006 ve 2009-2010) ve Bursaspor’da (2013-2014) görev yapmıştı.