Cappie Pondexter sırra kadem bastı

Türkiye’de Fenerbahçe ve Beşiktaş takımlarında da forma giymiş olan eski WNBA yıldızlarından Cappie Pondexter, kayboldu. İlk olarak Twitter’da yayılan kayıp haberi, WNBA’deki oyuncular birliği tarafından da doğrulandı.

Yayılan haberlerin ardından Cappie Pondexter’ın evine giden polisin, yıldız ismi evinde bulamadığı öğrenildi. Pondexter’ın cep telefonu ve cüzdanının evde olduğu belirtilirken, polis 37 yaşındaki yıldız ismi kayıp şahıs olarak ilan etti ve soruşturma başlattı. Polisin soruşturma kapsamında geniş bir arama ekibi kurduğu da öğrenildi.

Pondexter’ın kaybolduğunun duyurulduğu ilk Twitter paylaşımını yapan kişinin, daha sonra hesabını sildiği öğrenildi. Yapılan paylaşımda yıldız sporcunun Chicago yakınlarında kaybolduğu ve kendisinden birkaç gündür hiç haber alınamadığı belirtilmişti.

WNBA’de 13 sezon forma giyen Cappie Pondexter, Phoenix Mercury, New York Liberty, Chicago Sky, Los Angeles Sparks ve Indiana Fever takımlarında oynamıştı. Yıldız isim, 2018 sezonu sonunda ise aktif basketbol hayatını sona erdirmişti.