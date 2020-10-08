Büyük beyaz köpek balığı, Avustralyalı sörfçüyü takip etti, faciadan dönüldü! Jaws’ı hatırlatan anlar…

Profesyonel sörfçü Matt Wilkinson, Avustralya, New South Wales, Avustralya’da Ballina sahili açıklarında unutulmaz Jaws filmini anımsatan bir sahne yaşadı. Yaklaşık 2.5 metre boyundaki bir büyük beyaz köpek balığı tarafından takip edilen Wilkinson, tehlikeyi fark etmezken olay ‘drone’un kamerasına takılan görüntülerde tespit edildi.

Surf Life Saving NSW’ya bir açıklamada bulunan Wilkinson, “Bir su sıçraması ve ses duydum, etrafa baktım ancak bir şey göremedim. Drone’u kontrol edenler bana tehlikeli bir köpek balığının yakınlarımda dolaştığını ve derhal sahile dönmem gerektiğini söyledi” dedi.

“Sahil güvenlik görüntüleri bana gösterdi ve ben farkına varmazken bana aslında ne kadar yaklaştığını orada gördüm” diyen “Suyun içindeki bacağımı hedef almış ancak son anda vazgeçmiş gibi duruyor” ifadelerini kullandı.

‘Son anda bir kez daha düşündüğü için çok şanslıyım…’

Wilkinson, “Hayatım boyunca köpek balıkları ile sörf yapıyorum ve onların insanlara aslında çok da ilgisi olmadığını bilecek kadar onları tanıyorum. Bugün o köpek balığı, son anda bir kez daha düşündüğü için çok şanslıyım” diye konuştu.

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Olayın sonrasında sahil boşaltıldı ve gün boyunca kapalı tutuldu. Wilkinson 2015’te Güney Afrika’da Mick Fanning’in köpek balığı saldırısına uğradığı yarışmada yer alıyordu:

“Şükrediyorum ve garip hissediyorum ancak saldırmadığı için mutluyum. Görüntüyü gördüğümde, Mick’in yaşadığı olayla benzerlikler gördüm. Örneğin, bacağımda sarı renkte ip vardı ve Mick’in ‘board’u da sarıydı… Olaydan sonra hemen eşimi aradım çünkü ben ona haber vermeden videoyla karşılaşmasını istemiyordum. Birkaç gün sörf yapmamı istemiyor.”

‘Bir anda ortaya çıktı!’

Drone operatörü Beau Monks ise köpek balığını gördüğü anı aktardı ve “Bir anda ortaya çıktı ve Matt’e doğru yöneldi. Çok hızlıydı. Hemen sahil güvenliğe haber verdim ve drone’a bağlı megafondan seslenerek insanlara sudan çıkmalarını söyledim” dedi.

Drone’un gürültülü sesinin köpek balığını korkutmuş olma ihtimalinde söz eden Monks, “Neden son anda vazgeçti tam olarak emin değilim. Belki bacağındaki ipe çarpması gibi basit bir şeydi belki de drone gitmesine neden oldu. Deniz canlıları drone yaklaşınca uzaklaşma eğilimi gösteriyorlar” ifadelerini kullandı. Surf Life Saving NSW CEO’su Steven Pearce ise helikopterden daha ucuz ve daha efektif olan ‘drone’ların sahil güvenlik konusunda gelecekte de artarak devam eden bir etki ile önemli bir rol oynayacağının altını çizdi.