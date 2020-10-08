Avrupa Şampiyonası Eleme maçları İstanbul’da

FIBA Avrupa Yönetim Kurulu, corona virüsü pandemisi nedeniyle fanus düzeninde organize edilecek Erkekler ve Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri Kasım penceresinin ev sahibi şehirlerini açıkladı. Buna göre Türkiye, kadınlarda ve erkeklerde ülkemizin yer aldığı grupların ev sahipliğini yapacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun yaptığı başvuruyu kabul eden FIBA Avrupa Yönetim Kurulu, müsabakaların İstanbul'da oynanmasına karar verdi.

Buna göre; 13-16 Kasım 2020 tarihleri arasında ev sahipliğini yapacağımız Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri karşılaşmaları şu şekilde:

E Grubu

TÜRKİYE – Arnavutluk

Litvanya – Sırbistan

TÜRKİYE – Sırbistan

Arnavutluk – Litvanya

26-29 Kasım 2020 tarihleri arasında ev sahipliğini yapacağımız Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri karşılaşmaları şekilde:

D Grubu

TÜRKİYE – Hırvatistan

Hollanda – İsveç

İsveç – Hırvatistan

TÜRKİYE – Hollanda

ERKEKLER AVRUPA ŞAMPİYONASI DÖRT ÜLKEDE DÜZENLENECEK

Erkeklerde, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası, 24 takımın katılımı ile 1-18 Eylül 2022 tarihleri arasında Almanya, Çek Cumhuriyeti, Gürcistan ve İtalya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olup, şampiyonanın final grubu Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenecek.

Dörder takımlı sekiz gruptan oluşan FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ev sahibi dört ülkenin bulunduğu gruplar haricindeki gruplarda, ilk üçe giren takımlar Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak. Ev sahibinin bulunduğu gruplarda ise ev sahibi ülkenin dışında en iyi iki takım Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.

KADINLAR AVRUPA ŞAMPİYONASI FRANSA VE İSPANYA’DA

Kadınlarda, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası, 16 takımın katılımı ile 17-27 Haziran 2021 tarihleri arasında Fransa ve İspanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek. Şampiyonanın finalleri ise Fransa'nın Paris şehrinde düzenlenecek.

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri dörder takımlı altı grup ve üçer takımlı üç grup olmak üzere; toplamda dokuz gruptan oluşuyor. Avrupa Şampiyonası'na, dokuz grup birincisi ile beş, en iyi grup ikincisi katılmaya hak kazanacak. Bir grup içindeki sıralamaları belirlemek için tüm maçlar dikkate alınacak. Dokuz gruptan en iyi ikinci sırayı alan beş takımı belirlemek için, dört takımdan oluşan gruplarda 4. sıradaki takımlara karşı alınan sonuçlar, takımları benzer şekilde karşılaştırmak için dikkate alınmayacak.