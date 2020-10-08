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Ankaraspor yeniden İsmet Taşdemir ile anlaştı

Ankaraspor'un adı değişmeden önce geçen sezon Osmanlıspor'un başında 15 maça çıkan İsmet Taşdemir, yeniden başkent ekibinin başına geçti.

12:28 -
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Ankaraspor yeniden İsmet Taşdemir ile anlaştı

TFF 1. Lig ekibi Ankaraspor, Teknik Direktör Ali Güneş ile yollarının ayrıldığını, Güneş’in yerine de İsmet Taşdemir'in getirildiğini açıkladı.

Ankaraspor’dan yapılan yazılı açıklamada, “2019-2020 futbol sezonu mayıs ayı itibariyle teknik direktörlük görevine getirdiğimiz Ali Güneş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Teknik Direktör Ali Güneş ve ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmet ve katkılar için şükranlarımızı sunuyoruz. Ali Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevine bugün itibariyle kulübümüzü bilen, daha önce takımımızı çalıştırmış olan İsmet Taşdemir'i getirmiş bulunmaktayız. 1 yıllık anlaştığımız ve bugün itibariyle göreve başlayacak olan Teknik Direktörümüz İsmet Taşdemir ve ekibine hoş geldin der başarılar dileriz” denildi.

Ligde oynadığı 4 maçta 1 galibiyet alarak 3 puanla 15. sırada bulunan Ankara temsilcisi, geçen sezonu ise 16. sırada tamamlamış ancak ligden düşmenin kaldırmasıyla ligde kalmıştı.

Osmanlıspor bu sezon adını Ankaraspor olarak değiştirdi.

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