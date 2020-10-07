Süper Lig: 4’üncü haftaya damga vuran 7 olay

DERLEYEN ÜMİT GENÇ | Yeni sezonun dördüncü perdesi yine dolu dolu olaylara sahne oldu. Haftanın en çok konuşulan isimleri Yusuf Erdoğan, Fatih Terim, Altay Bayındır ve Flavio oldu. 15 gol atılan 4. haftada 3 karşılaşma başladığı gibi bitti. Süper Lig’de bu hafta yaşanan 7 olaya gelin hep birlikte bakalım…

1- SİNİR EDEN HAFTANIN GOLÜ

Yusuf Erdoğan’ı taa 1961 Trabzon’dan beri takip ederim. Topu ayağına aldığında çok büyük beklentilere giriyordum. Sol ayağını çok beğenirim mesela. Acayip şeyler yaptığı da oldu zaman zaman (golü gibi) ama arzu ettiğim seviyeye gelemedi bir türlü. Bazı hataları da oldu. Bunlardan biri de daha imza atmadan Galatasaray formasıyla poz vermesiydi. Hani askerdeyken söz kesilen ancak formalı fotoğraf yüzünden bozulan iş. Bahsedilen olay gerçekse eğer bu hafta öyle bir nazire yaptı ki sorma… Soluyla çıkardığı o müthiş şut kaleye giderken çoktan sevinmeye başlamıştı bile. Top 90’a mı yoksa bir tık altına mı gitti tam bilemem ama bu golün G.Saray taraftarının hoşuna gitmediği kesin. Sinir eden haftanın golü…

2- TERİM’İN GİDİŞİ VE İNCE MESAJLAR

Kasımpaşa’da sezonun ilk mağlubiyetini alan Galatasaray’da Fatih Terim rüzgarı esti… Premier Lig’de Mourinho’dan görmeye alıştığımız ‘maç bitmeden soyunma odasına gitme’ tavrını gösteren Terim’in hareketi haftanın en çok konuşulan olaylarından biri oldu. Maçın 90. dakikasında dördüncü hakem Yasin Kol, 5 dakikalık oynanmamış zaman işaret etti. Uzatmanın daha fazla olması gerektiğini düşünen Terim, ‘Alın oyununuzu kendiniz oynayın’ diyerek sahayı maç bitmeden terk etti. Terim’in o küskün hali sadece uzatmaya değildi elbette. Yönetimsel sıkıntıların da fazlaca konuşulduğu Galatasaray’da Terim’in o gidişi içinde bazı ince mesajlar veriyordu…

3- BAZI KAHRAMANLAR ELDİVEN TAKAR

Futbolcunun zihninde her maçın ayrı hikayesi olur. Altay Bayındır için de Karagümrük maçının çok farklı bir hikayesi olacağı kesin. Sezona çok iyi başlayan Altay’ın performansı Karagümrük karşısında pik yaptı. Galatasaray derbisinde de 5 net kurtarışa imza atan Altay, bu hafta hem penaltıyı hem de 3 puanı kurtardı. Penaltı çıkarmanın değeri dakikaya göre değişebilir. Uzatmada çıkarılan penaltı seni maçın kahramanı yapar. Haftanın kahramanları listesi yapsak Altay’ı ilk sıraya yazardık net. Bazı kahramanlar pelerin değil eldiven takar…

4- NE ÇEKTİN BE FLAVIO!

‘Suçlu ben miyim yoksa yazımda mı var?’ şarkıcı Fettah Can bu sözleri herhalde Flavio için yazdı. Geldiği ilk hafta kariyerinin ilk kırmızı kartını gören Brezilyalı yine ıskartaya çıkarıldı. Fırat Aydınus’un 90’da verdiği tartışmalı penaltı kararı sonrası ikinci sarıyı gören Flavio gözyaşlarına boğularak sahayı terk etti. 2 maçta 2 kırmızıyı kariyerinde herhalde en çok unutmak istediği an olarak yazacaktır.

5- ANTEP’İN HAMAMLARI SUMUDICA’NIN ŞOVLARI

4 haftadır Sumudica yazıyoruz ama kendisi sağolsun öyle malzemeler veriyor ki; yazmasak ayıp ederiz diye düşünüyorum. Hafta içi yaptığı ‘rüşvet’ açıklamasıyla gündemde ilk sırayı yine kimseye vermeyen Rumen hoca hafta sonu da şovuna kaldığı yerden devam etti. Trabzonspor yöneticileriyle yaşadığı diyalog sonrası tribüne gönderilen Sumudica haylaz çocuklar gibi orada da rahat durmadı. Son dakika gelen 1 puanla neşelenen Sumudica ‘Antep’in Hamamları’ türküsüyle göbek attı. Ne diyelim alemsin hoca…

6- ÖVÜLMEYE DEĞER BİRİ: BENJAMİN TETTEH

Her haftaya övecek biri bulduk çok şükür. Bu hafta da Benjamin Tetteh’i övelim. Kudryaşov’ı metrelerce sırtında taşıyıp devrilmedi. Topu vücuduyla harika saklayıp muazzam bir gol vuruşu yaptı. İyi olduğunun farkında olan topçuda biraz şova dönüştürme hastalığı olur. Son dakikada kaçırdığı da tam olarak bu yüzdendi.

Henüz 23 yaşında ama birinci sınıf golcü. Daha önce Galatasaray’ın gündemine de gelen Tetteh’i yarım milyona transfer etti Yeni Malatyaspor. Toplam maliyeti 1.1 milyon Euro. Ben 10’u rahat bulur derim de kendisi fazlasını atar.

7- HATAYSPOR 5 HAFTALIK GOL YEDİ! ALANYASPOR İLKE İMZA ATTI…

İlk 3 haftada ligin gol yemeyen tek takımı olan Hatayspor, Alanyaspor karşısında 5 haftalık gol yedi! Alanyaspor’un 6-0’lık galibiyeti 4. hafta itibariyle ligin en farklı skoru oldu. Alanyaspor’un Brezilyalı kanat oyuncusu Davidson, Hatayspor karşısında 3 gol 1 asiste imza atarak 9,7 puanla haftanın en iyi performansını gösterdi. Hatay kalesine sadece ilk yarıda 16 şut atan Alanyaspor tam 4 gol buldu. Akdeniz ekibi kulüp tarihinde ilk kez bir Süper Lig maçının ilk yarısında 4 gol attı. Geçen sezon Sergen Yalçın’ın yardımcılığını yapan Çağdaş Atan Alanyaspor ile 4 haftada 9 gol atarak liderliği fazlasıyla hak etti.