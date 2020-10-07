Salah evsiz bir adama sahip çıktı: ‘Birkaç sene sonra onun yerinde olabilirsiniz’

Premier Lig’de Liverpool forması giyen Mısırlı yıldız Salah’ın evsiz bir adama sataşan gruba engel olması İngiltere’de gündem oldu.

Liverpool stadı Anfield yakınlarındaki bir benzin istasyonunda yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

OLAY ARSENAL MAÇI SONRASI YAŞANDI

28 Eylül’de oynanan ve 3-1’lik galibiyetle tamamlanan Arsenal maçı sonrası yaşandığı belirtilen olayda Salah, lüks marka otomobiliyle girdiği benzin istasyonunda tatsız bir ana şahitlik ediyor. O sırada yoldan geçen bir grubun David Craig adlı evsiz adamı rahatsız ettiğini gören Salah hemen olaya müdahale ediyor.

‘BANA 100 POUND VERDİ’

Yakınlardaki bir sokakta yaşadığı belirtilen 50 yaşındaki evsiz Craig’e sözlü olarak sataşan grubu duyan Salah onlara dönerek adeta ders veriyor.

Salah’ın yardım ettiği David Craig olayı şu sözlerle anlatıyor: “Bana söylenenleri duydu ve o insanlara dönüp ‘Birkaç yıl içinde siz de bu durumda olabilirsiniz‘ dedi. Sonra çıkarıp bana 100 pound verene kadar hayal gördüğümü sandım. O bir efsane.”