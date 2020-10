Premier Lig’in yeni incisi: Deli Bielsa

Alican ÖZCAN / George Orwell “Belki de deli dedikleri tek kişilik bir azınlıktır” derken Marcelo Bielsa’yı kastetmiyordu ancak, geldiğimiz nokta da onu tarif edebilecek en iyi tanım kesinlikle bu olur. Orwell’ın ‘Bir Delinin Güncesi’ kitabındaki kahraman “Liberte… Egalite… Fraternite…” (Özgürlük, Eşitlik, Adalet) diye bağırarak deliliğini ispatlıyordu. Bielsa olsa “Futbol… Futbol… Futbol…” derdi.

Bielsa’nın ‘deli’ lakabı, futbola olan takıntılı derecesindeki sevgisi ve görev aldığı takımlarda tek başına yarattığı inanılmaz değişimlerden geliyor. Futbol camiasının gaddar, sıra dışı ve esrarengiz hocası, 1992 yılında başladığı teknik direktörlük kariyerine tarifsiz başarılar sığdırdı. Metotları ve fikirleri ile ülkesi Arjantin’de kahraman, komşu ülke Şili’de ‘aziz’ ve unutulmaz anılar yaşattığı birçok kulübün taraftarının hafızasında “efsane” olarak yaşayan Bielsa, şimdilerde Leeds United ile yeni bir delilik peşinde. Ve yine tek tabanca…

Leeds United’ı 16 yıl sonra Premier Lig’e yükselten 65 yaşındaki Arjantinli teknik adam yeni serüveninde yol alırken, medya pohpohlamasından uzak, Wetherby’deki mütevazi evinde her zaman olduğu gibi sakin bir yaşam tercih ediyor. Arjantinli hocayı şehrin her yerinde Leeds eşofmanlarıyla görebilir, marketlerdeki ‘3 al-2 öde’ kampanyalarının olduğu yerlerde kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarının yanında yakalayabilirsiniz.

Ligdeki ilk maçında son şampiyon Liverpool’a 4-3 yeniseler de, 7 gollü maçın sonunda tüm takımların korkması gereken bir ekip olduklarını ilan ettiler. Çalıştırdığı her takımda efsane haline gelen, şimdilerde Leeds sokaklarına ismi, duvarlarına resimlerinin kazındığı Bielsa futbolun sadece kazanılan kupa sayısından ibaret olmadığının canlı kanıtı. Şehirde ‘Bielsa’ya güveniyoruz’ yazan ünlü duvar resmi, Leeds taraftarlarının onun hakkında ne düşündüğünü özetliyor.

Şampiyonluklarla dolu bir kariyeri olmayan Bielsa, saha içi ve saha dışındaki karakteriyle efsaneleşti. Aston Villa maçında rakip oyuncu sakatlanınca attıkları golden sonra, oyuncularının bilerek gol yemesi talimatını veren Bielsa UEFA Fair Play ödülü alırken, bu olay Arjantinli hocanın bu zamana kadar yaptıklarının yanında bir hiçti.

Karşınızda, Arjantin eyaleti Santa Fe’nin başkenti Rosario’da doğan, yüksek başarılara sahip politikacı, avukat ve diplomat dolu ailenin ortanca çocuğu, ‘gönüllerin şampiyonu’ Bielsa!

“Yeni fikirleri olan bir adam, fikirleri zafer kazanana kadar delidir.” – Marcelo Bielsa

Bielsa’nın futbol sevgisi, Newell’s Old Boys takımına aşık olarak başladı. Erkek ve kız kardeşi hukuk ve siyasette kariyer yaparak aile geleneğine devam ederken -erkek kardeşi Rafael eski Santa Fe Milletvekili, kız kardeşi María Eugenia Bielsa Caldera mimar ve Arjantin Kalkınma Bakanı – annesi Bielsa için gazete bayileri dolaşarak spor gazetelerini topluyordu.

Bielsa’nın Old Boys sevgisi Rosario Central taraftarı babasını memnun etmese de, futbolculuk kariyerine de Newell’s altyapısında adım attı. Ancak çok sevdiği futbolda saha içinde değil saha kenarında daha başarılı olacağını anlayınca, 25 yaşında futbolculuk kariyerini bitirdi. Buenes Aires Üniversitesi’nde beden eğitimi öğretmenliği okurken teknik direktörlüğe başlayan Bielsa, aşık olduğu kulübün altyapısındaki çocukları yetiştirerek işe koyuldu.

Devraldığı Newell’s akademisine şimdilerde bile devam eden müthiş bir oyuncu izleme ağı kuran Bielsa, kısa sürede Old Boys’un A takımına yükseldi ve 1990-91/1991-92 lig şampiyonluklarına, 1992’de Copa Libertadores şampiyonluğuna imzasını attı. Newell’s Old Boys ile arasında öyle bir bağ kurdu ki, kulüp onun adını maçlarını oynadıkları stada (Estadio Marcelo Bielsa) verdi. 2017’de tesis yapmaları için Old Boys’a verdiği 2 milyon euro karşılığında ‘Senin adını tesislere verelim’ teklifine ‘Gerek yok’ diyecek kadar da alçakgönüllüydü.

90’lı yıllarda Newell’s takımında forma giyen 11 futbolcunun neredeyse tamamı şimdilerde teknik direktör. Bu birikimi ise Bielsa sayesinde elde ettikleri şüphesiz…

“Arjantin’de futbol takımları bir sonraki Messi, Maradona veya Batistuta’yı bulmayı umarak bütün gecekondu mahallelerini, parkları ve sahaları tarıyor. Ancak Bielsa’nın tipik Bielsa stilinde yaptığı şey inanılmaz derecede titiz ve organize olmaktı.” -Arjantinli futbol yazarı Marcela Mora y Araujo

¡Newell's Carajo!

On this day in 1990, Marcelo Bielsa secured the title with Newell's Old Boys.

Watch as El Loco is paraded around the stadium that is now named in his honour. pic.twitter.com/Di91xPubeo

— Newell’s Old Boys – English (@Newells_en) December 22, 2019