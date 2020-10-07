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Mesut Özil, Avrupa Ligi kadrosuna alınmadı

Arsenal'da gözden düşen Mesut Özil bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde takımının formasını giyemeyecek. Teknik patron Arteta, Mesut ve Sokratis'i listeye dahil etmedi.

SKOR DIŞ HABER
21:37 -
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Mesut Özil, Avrupa Ligi kadrosuna alınmadı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’da UEFA Avrupa Ligi için oyuncu listesi gönderildi. Teknik Direktör Mikel Arteta’nın listesinde bu sezon hiçbir maçta süre bulamayan Mesut Özil yer almadı.

Arsenal formasıyla son maçına 7 Mart 2020’de çıkan Mesut, pandemi sonrasında oynanan lig maçlarında da süre bulamadı.

Mesut ile berabere bu sezon süre alamayan bir diğer isim olan stoper Sokratis Papastathopoulos da UEFA Avrupa Ligi’nde yer alamayacak.

Arsenal, UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda Dundalk, Molde ve Rapid Wien’le mücadele edecek.

2013 yılından bu yana Arsenal’da forma giyen Mesut haftada 350 bin Pound kazanırken, sözleşmesi 2021’de sona erecek.

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