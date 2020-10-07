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Sözcü

Manchester City’de Twitter krizi! Hesap kayboldu…

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'nin resmi Twitter hesabı kısa bir süreliğine ortadan kayboldu

SKOR DIŞ HABER
15:35 -
Haberler Futbol
Manchester City’de Twitter krizi! Hesap kayboldu…

Manchester City’nin sosyal medya ekibi Çarşamba günü mesaisine şok bir gelişme ile başladı. Yaklaşık 8,5 milyon takipçisi bulunan Manchester City’nin resmi Twitter hesabının yok olması gündeme bomba gibi düştü.

Kullanıcılar Manchester City’nin Twitter hesabına girmek istediğinde “Böyle bir kullanıcı yok” uyarısıyla karşılaştı. Gün ortasında tekrar açılan hesabın takipçi sayısını 1,5 milyona düştüğü görülünce sahte takipçiler nedeniyle hesabın kapatıldığı iddiaları gündeme geldi.

Ancak hesap yeniden açıldıktan sonra artan takipçi sayısı yeniden 8 milyon seviyesine geldi ve zaman geçtikçe artmaya devam ediyor. İngiliz basınında yer alan haberlerde ise, hesabın ele geçirilmesi tehdidi nedeniyle dondurulduğu belirtildi.

Bazı kaynaklar ise, Twitter’da yaşanan teknik sorunlar nedeniyle hesapta sorun yaşandığını ifade etti.

Manchester City twitter
Son güncelleme: 15:37 07.10.2020