LeBron James ve arkadaşları şampiyonluğa yürüyor! Lakers seriyi 3-1 yaptı

LeBron James ve arkadaşlarının NBA Final Serisi’ndeki şampiyonluk yürüyüşü devam ediyor. Miami Heat ile oynadıkları serinin dördüncü maçını 102-96 kazanan Lakers oyuncuları, seride 3-1’lik üstünlüğü yakaladı.

Doğu Konferansı şampiyonu Miami Heat’in kazandığı bir önceki maçta yıldızlaşan Jimmy Butler, 22 sayı-10 ribaunt-9 asistle geceyi “double-double” yaparak tamamladı ancak yenilgiye engel olamadı.

Heat oyuncuları maç boyunca savunmada da iyi iş çıkartarak Lakers’ı yüzde 44.3 şut isabet oranında tuttu. Ancak ilk üç çeyrekte farkı 7 sayıdan fazla arttıramayan Lakers oyuncularının kritik anlarda bulduğu sayılar Miami’nin ritmini bozmaya yetti.

Lakers’ın yıldızı LeBron James 28 sayı-12 ribaunt-8 asistle “double double” yapan bir başka isim olurken, 22 sayı atan ve son dakikada attığı üçlükle Miami’ye son darbeyi vuran Anthony Davis’in performansı galibiyette kritik rol oynadı.

4 galibiyete ulaşan takımın NBA şampiyonu olacağı final serisinin bir sonraki maçı, Cumartesi TSİ 04:00’te oynanacak. Seride durumu 3-1 yapan Lakers, bu maçı kazanması halinde 17. şampiyonluğunu ilan edecek.

NBA tarihinde final serisinde 3-1 öne geçen takımlardan sadece biri şampiyon olamadı. O da, LeBron James’in liderliğini yapatığı Cleveland Cavaliers karşısında, çaresiz kalan Golden State Warriors’tu.

LBJ’s 2nd half lifts LAL to 3-1 lead! @KingJames (28 PTS, 12 REB, 8 AST) drops 20 in the 2nd half as the @Lakers win Game 4 and go up 3-1! Game 5: Friday – 9:00pm/et, ABC pic.twitter.com/WwZ2x9lhDF — NBA (@NBA) October 7, 2020

JAMES TİTREDİ VE KENDİNE GELDİ

Heat karşısındaki dördüncü maça kötü başlayan Lakers yıldızı James, ilk yarıda 8’de 3 isabet oranıyla oynadı. Ancak maçın ikinci yarısında kendisine gelen ABD’li yıldız, üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılar ve agresif oyunuyla kazandırdığı faul atışlarıyla eski takımı Miami Heat’e şans tanımadı.

ADEBAYO’NUN DÖNÜŞÜ

Boyun sakatlığı nedeniyle 2. ve 3. maçları kaçıran Miami Heat’in yıldızı Bam Adebayo, dördüncü maçta 33 dakika sahada kaldı ve 15 sayı-7 ribauntla oynadı. Ancak Adebayo’nun geri dönüşünün etkisi en çok savunmada hissedildi. Özellikle pota altında Lakers karşısında ezilen Heat, Adebayo’nun sahada olması sayesinde Anthony Davis’i 22 sayıda tutarken, hiçbir hücum ribaundu alamamasını sağladı.