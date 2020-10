LeBron James ve arkadaşları şampiyonluğa yürüyor! Lakers seriyi 3-1 yaptı

LeBron James ve arkadaşlarının NBA Final Serisi’ndeki şampiyonluk yürüyüşü devam ediyor. Miami Heat ile oynadıkları serinin dördüncü maçını 102-96 kazanan Lakers oyuncuları, seride 3-1’lik üstünlüğü yakaladı.

Doğu Konferansı şampiyonu Miami Heat’in kazandığı bir önceki maçta yıldızlaşan Jimmy Butler, 22 sayı-10 ribaunt-9 asistle geceyi “double-double” yaparak tamamladı ancak yenilgiye engel olamadı.

Heat oyuncuları maç boyunca savunmada da iyi iş çıkartarak Lakers’ı yüzde 44.3 şut isabet oranında tuttu. Ancak ilk üç çeyrekte farkı 7 sayıdan fazla arttıramayan Lakers oyuncularının kritik anlarda bulduğu sayılar Miami’nin ritmini bozmaya yetti.

Lakers’ın yıldızı LeBron James 28 sayı-12 ribaunt-8 asistle “double double” yapan bir başka isim olurken, 22 sayı atan ve son dakikada attığı üçlükle Miami’ye son darbeyi vuran Anthony Davis’in performansı galibiyette kritik rol oynadı.

4 galibiyete ulaşan takımın NBA şampiyonu olacağı final serisinin bir sonraki maçı, Cumartesi TSİ 04:00’te oynanacak. Seride durumu 3-1 yapan Lakers, bu maçı kazanması halinde 17. şampiyonluğunu ilan edecek.

NBA tarihinde final serisinde 3-1 öne geçen takımlardan sadece biri şampiyon olamadı. O da, LeBron James’in liderliğini yapatığı Cleveland Cavaliers karşısında, çaresiz kalan Golden State Warriors’tu.

