Karşıyaka Spor Kulübü espor branşını açıyor

Karşıyaka, bir dünya kulübü olma hedefi ile faaliyet gösterdiği her branşta olduğu gibi espor branşında da sadece Türkiye'de olan turnuvalar değil, dünyanın çeşitli yerlerinde organize edilen turnuvalara katılmak, her ülkede olan taraftar ve destekçilerine bu branşla da ulaşmayı hedefliyor. Uzun soluklu planın bir parçası olarak ilk açılan espor branş olan Basketbol – NBA2K21 için, özenle belirlenmiş, Karşıyaka formasını en üst performans ile taşıyacak takım oyuncuları belirleyen yeşil-kırmızılı kulüp şu oyuncuları bünyesine kattı:

Mert “MertOrange” Pekmezci

Hakan “Hako_ALB” Albayrak

Yalçın “q-clamps-p” Akan

Sinan “BabySharkk67” Temel

Metehan “KSK-Metehan” Çetin

Barışcan “bcancetin” Çetin

Karşıyaka, espor branşı ile yeni nesle ulaşmak isteyen, dijitalde var olan markalarla iş birliğini arttırmak, yeni açacağı espor branşları ile bu alanda sporcu sayısını arttırmak, yeni çağın bir gerçeği olan dijital yayıncılığı gerçekleştirmek ve taraftarlarına her branşında oluğu gibi bu alanda da heyecanlı ve gurur duyacağı müsabakalar yaşatmayı ilke edindi. Karşıyaka, ilk hayata geçirdiği branş olan Basketbol ile espor turnuvasında Panathinaikos ve Beşiktaş'la aynı grupta yer alıyor. Kaf-Kaf, taraftarlarına maçları izleyebilecekleri mecraları, sosyal medya hesapları @KSKorgtr, @KSKbasket ve @KSK_Esports üzerinden duyurmayı planlıyor.

Karşıyaka'nın yarışacağı NBA2K lig, NBA'in de resmi espor ligi olarak kullandığı platformdur. Sezonda 400 milyona yakın izlenme sayısına ulaşan ligin bir benzeri FIBA tarafından 17 ülkenin ulusal takımlarıyla gerçekleştirildi ve maç başı 5 milyon adet izlenme sağlandı. Ekonomisi ve izlenmesi giderek artan espor dünyasında Karşıyaka da planlı ve hedefli olarak seçkin rakipleri arasında yerini alacak. Bu sayede kulübe gelir imkanının kapıları da açılırken dünyanın her yanından yeşil-kırmızılı kulübe yeni destekçiler sağlanmış olacak. KSK armasının her branşta olduğu gibi bu platformda da başarı ile temsil edilmesi kulüp saygınlığı ve bilinirliliği üst düzeye çıkartacak.