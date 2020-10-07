Comolli: Transferde FM’yi kullanacağız… Acaba Fenerbahçe’de mi başlasaydı?

Futbolda transfer sezonu sona erdi. Eksik olduğu düşünülen bölgeleri transfer yaparak güçlendiren takımlar yeni sezonda başarılı olmak için ocak ayına kadar kullanacakları futbolcuları belirledi. Fransa 2. Ligi’nde mücadele eden Toulouse da bu takımlardan biri… Toulouse’un başında ise tanıdık bir isim var: Damien Comolli…

Fenerbahçe’deki sportif direktörlük görevinden ayrılmasının ardından Toulouse takımının başına getirilen Damien Comolli, transfer sezonunun sona ermesinin ardından bir değerlendirmede bulundu. Yeni sezona yedi yeni isimle başlayan mor-beyazlı ekip, lige pek de iyi bir başlangıç yapamadı. Toulouse, ilk 6 maçında sadece 1 galibiyet alabildi.

ÖZELLLİKLE İLK YIL TRANSFERLERİ TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

Ama konumuz Toulouse’un performansından çok Comolli’nin performansı… Fenerbahçe’de görev aldığı 1.5 yıllık sürede yaptığı transferler büyük ölçüde fiyasko çıkan Comolli, ağır eleştirilerin hedefi olmuştu. Başkan Ali Koç ile yaşadığı tartışma sonrası ise istifa etmişti. Comolli döneminde alınan futbolcular ile ilgili sık sık “Bunu izleyip de mi almış? Bu nasıl transfer?” soruları sorulmuştu.

Toulouse’un başında transfer dönemi ile ilgili yaptığı açıklama, Comolli’nin Fenerbahçe’ye getirdiği oyuncuları yeniden tartışmaya açtı. Açıklamasında “Football Manager (FM) oyununu transferde kullanamadık ama kullanmaya başlayacağız. Kullanan birçok kulüp var. Transfer stratejimizin temelini oluşturmuyor ama bize yardım edebilir” diyen Comolli, akıllara “Acaba Fenerbahçe’ye transfer yaparken de Football Manager’ı kullanmalı mıydı?” sorusunu akıllara getirdi.

FOOTBALL MANAGER’A BAKSA HANGİSİNİ ALIRDI?

Özellikle göreve başladığı ilk yılda Fenerbahçe kadrosuna dahil edilen isimler, büyük tartışma konusu oldu. Takıma tam 16 yeni futbolcu alan Comolli, Ferdi Kadıoğlu dışında isabet sağlayamadı. Bu isimler Jailson, Miha Zajc, Tolgay Arslan, Harun Tekin, Michael Frey, Berke Özer, Islam Slimani, Barış Alıcı, Ferdi Kadıoğlu, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Andre Ayew, Diego Reyes, Tolga Ciğerci, Yassine Benzia, Victor Moses…

Bu futbolcuların Football Manager’daki durumları ise şöyle:

Jailson: Orta saha oyuncusu olmasına rağmen pas yeteneği düşük… Hava toplarında etkisiz… Bitiriciliği ve top sürme yeteneği yok. En önemli özellikleri top kapma ve markaj, ancak onlarda da vasat…

Miha Zajc: 10 numara pozisyonunda oynamasına rağmen pas özelliği vasat… Tekniği ve top sürme yeteneği iyi sayılabilecek düzeyde ancak hızlı bir oyuncu değil… Bir oyun kurucunun en önemli özelliklerinden biri olması beklenen karar alma yeteneği düşük…

Tolgay Arslan: Teknik ve pas yeteneği fena olmasa da, konsantrasyon, karar alma, pozisyon alma ve topsuz alan oyunlarında zayıf… Fiziksel olarak da güçsüz…

Harun Tekin: Bire bir ve refleks özellikleri fena değil… Ancak yan toplarda çok zayıf… Çizgi kalecisi olmasına rağmen pozisyon alma özelliği düşük…

Michael Frey: Bir forvet oyuncusunun en önemli özellikleri arasında yer alan bitiricilik, teknik, önsezi gibi özellikleri düşük… Uzun boyuna rağmen hava toplarında yeterince etkili değil… Güçlü, çalışkan, cesaretli olması nedeniyle bir forvet oyuncusundan çok savunma oyuncusu görünümünde…

Berke Özer: Bir kalecide olması gereken özelliklerin hiçbirinde yüksek bir yeteneği yok. En büyük avantajı genç ve gelişime açık oluşu… Refleksleri ve pozisyon alması kötü…

Islam Slimani: Tıpkı Frey gibi güç, cesaret, çalışkanlık gibi özellikleri ön planda… Slimani’yi Frey’den ayıran en büyük özelliği ile önsezilerinin kuvvetli oluşu… Ancak yine de bitiricilik, teknik ve şut gibi özellikleri oldukça düşük…

Barış Alıcı: Sadece hızı ve top sürme yeteneği göze çarpıyor. Onlar da ortalama sayılabilecek düzeyde… Pas, orta yapma, teknik gibi kanat oyuncularının önemli özelliklerinde sıkıntılı…

Ferdi Kadıoğlu: Kanat oyuncusunda olması gereken hız, top sürme, orta yapma, pas verme, teknik gibi özellikleri vasat… Ancak henüz 18 yaşında oluşu ve gelişime açık olması, Comolli’nin yaptığı en iyi transferlerden biri olmasını sağlıyor.

Sadık Çiftpınar: Cesaret, kararlılık, top kapma gibi özellikleri fena değil… Ancak hava toplarında etkisiz… Markaj, önsezi ve pozisyon alma özelliği düşük… Hızı da vasat…

Serdar Aziz: Markaj ve kafa vurma özelliği iyi… Ancak pozisyon alma, önsezi gibi özellikleri yetersiz… Fiziksel olarak da bir savunma oyuncusundan beklenen durumda değil…

Andre Ayew: Kanat oyuncusunda bulunması gereken hız, top sürme, teknik, pas, orta yapma gibi özellikleri çok düşük… Cesaret ve çalışkanlığı iyi ancak yetenekleri kısıtlı…

Diego Reyes: Top kapma ve hava toplarında fena değil… Ancak markaj, konsantrasyon ve önsezi yetenekleri düşük… En önemlisi de Fenerbahçe gibi savunmayı önde oynatan bir takım için çok ağır…

Tolga Ciğerci: Çalışkanlık ve dayanıklılık dışında öne çıkan bir özelliği yok… Orta saha oyuncusuna göre pas, teknik, top kapma, ilk kontrol gibi özellikleri çok düşük… Hızı da vasat…

Yassine Benzia: İlk kontrol ve tekniği iyi… Ancak 10 numara olarak oynayan bir futbolcu için pas, vizyon, karar alma gibi özellikleri düşük… Hızı da düşük…

Victor Moses: Çalışkan, fiziksel olarak güçlü… Ancak pas, orta yapma, teknik gibi özellikleri oldukça düşük… Konsantrasyonu da çok zayıf…

Sonuç olarak eğer Comolli ilk sene yaptığı transferlerde Football Manager’a bir göz atsaydı, Ferdi Kadıoğlu dışında diğer isimlerin Fenerbahçe’ye uygun olmadığını anlayabilirdi sanki…

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