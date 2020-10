Cavani’den itiraf: Kız arkadaşım coronaya yakalanınca futbolu bırakmayı düşündüm

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü futbol dünyasını da derinden vurmaya devam ederken Uruguaylı yıldız Edinson Cavani’den çarpıcı bir itiraf geldi.

Transferin son günü İngiliz devi Manchester United’a imza atan 33 yaşındaki forvet, kız arkadaşı Jocelyn Burgardt’ın corona virüse yakalanması sonrası kariyerine nokta koymayı düşündüğünü söyledi.

“Ailenin sağlığı her şeyden önce gelir” diyen Cavani, “Elbette futbolu bırakma fikrini düşündüm. Ailem ve kız arkadaşım corona virüsün acısını çektik” sözleriyle yaşadıkları zor günleri tarif etti.

Cavani, Haziran ayında PSG ile sözleşmesi sona erdikten kısa sonra, model kız arkadaşı Burgardt’ın corona virüsü testinin pozitif çıkmasıyla büyük şok yaşadı.

Arjantin radyosuna konuşan Cavani, bu süreçte yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Gerçek şu ki, yaşattığı korku çok kötüydü. Tanrı’ya şükür şimdi iyileşti. Ama futbolu bırakıp kırsal bir yerde yaşama fikrine tamamen odaklanmıştım. Böyle anlarda kaygının zihninize girmeye başlaması normal. Hayatta her şey olması gerektiği zamanda olur ve bazen bir şeyi ne kadar isteseniz de olması gerekmiyorsa olmaz. Çok fazla belirsizlik vardı. Ailemin, arkadaşlarımın ve herkesin nerede oynayacağımı bilmek istediğini gördüm. Şimdi Manchester’dayım ve karardan memnunuz.”

