CANLI | Almanya-Türkiye

UEFA Uluslar Ligi’nde sırasıyla Rusya ve Sırbistan ile karşılaşacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı, bu karşılaşmalar öncesinde Almanya ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Köln’deki RheinEnergie Stadyumu’nda oynanan Almanya-Türkiye maçını Fransa Futbol Federasyonu’ndan Benoit Bastien yönetiyor.

CANLI ANLATIM

Sayfa önemli pozisyonlarda güncellenecektir. Sayfayı yenilemek için tıklayınız.

ALMANYA 1-1 TÜRKİYE

53′ Enes’in topuk pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cengiz Ünder’in sert şutu kaleci Leno’dan döndü.

Enes’in topuk pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cengiz Ünder’in sert şutu kaleci Leno’dan döndü. GOL! 50′ Ozan Tufan’ın topla birlikte döndükten sonra ceza sahası dışında çektiği harika şut sonrası Milliler beraberliği yakaladı.

46′ İkinci yarı başladı.

İkinci yarı başladı. 45+1′ İlk yarı sona erdi.

İlk yarı sona erdi. GOL! 45+1′ Savunmanın arkasına atılan topla buluşan Draxler, Mert ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi.

42′ Savunmadan çıkarken kaptırdığımız top sonrası Waldschmidt’in sert şutunu Mert kornere çeldi.

Savunmadan çıkarken kaptırdığımız top sonrası Waldschmidt’in sert şutunu Mert kornere çeldi. 27′ Brandt’ın sert şutunda Mert gole izin vermedi.

Brandt’ın sert şutunda Mert gole izin vermedi. 24′ Draxler’in Okay’a yaptığı faul sonrası hakem sarı kartını çıkardı.

Draxler’in Okay’a yaptığı faul sonrası hakem sarı kartını çıkardı. 22′ Schulz’un ceza sahası içinde sol çaprazdan çektiği şut auta gitti.

Schulz’un ceza sahası içinde sol çaprazdan çektiği şut auta gitti. 20′ Yusuf’un ceza sahası dışından çektiği sert şut kaleci Leno’da kaldı.

Yusuf’un ceza sahası dışından çektiği sert şut kaleci Leno’da kaldı. 19′ Rüdiger, Efecan’a yaptığı sert faul sonrası sarı kart gördü.

Rüdiger, Efecan’a yaptığı sert faul sonrası sarı kart gördü. 14′ Sol kanattan yapılan ortada ceza sahasında bomboş pozisyonda topla buluşan Yusuf’un gelişine vuruşu auta çıktı.

Sol kanattan yapılan ortada ceza sahasında bomboş pozisyonda topla buluşan Yusuf’un gelişine vuruşu auta çıktı. 12′ Kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde topu önünde bulan Efecan’ın sert şutu savunmadan geri geldi.

Kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde topu önünde bulan Efecan’ın sert şutu savunmadan geri geldi. 8′ Almanya’nın Draxler ile kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Almanya’nın Draxler ile kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. 1′ Karşılaşma başladı.

İLK 11’LER

ALMANYA: Leno, Henrichs, Koch, Rüdiger, Schulz, Emre Can, Neuhaus, Draxler, Havertz, Brandt, Waldschmidt

TÜRKİYE: Mert, Sangare, Merih, Kaan, Hasan Ali, Okay, Ozan, Yusuf, Efecan, Emre, Enes

21. RANDEVU

Türkiye, Almanya ile bugüne kadar 7’si özel 13’ü resmi müsabaka olmak üzere 20 defa karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Almanya 14, Türkiye 3 galibiyet aldı; 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Türkiye, Almanya’ya karşı 13 gol kaydederken, kalesinde ise 49 gol gördü.

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşma ile ilgili yaptığı yorumda “Dünya arenasında ürettiğiyle, yarıştırdığı oyuncularla başarı sağlayan, yüksek profilli oyuncuları bulunan Almanya’ya karşı takımımızı test etme şansımız olacak” demişti.

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, Ukrayna ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçını düşünerek, Türkiye karşısında Manuel Neuer, Marcel Halstenberg, Lukas Klostermann, Niklas Süle, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Toni Kroos ve Serge Gnabry gibi yıldız oyuncuları kadroya dahil etmedi.

GURBETÇİLER YALNIZ BIRAKMADI

Almanya ile özel maçta karşı karşıya gelen A Milli Takım için Türk futbolseverler, müsabakanın oynanacağı RheinEnergie Stadyumu çevresinde maç önünde toplanarak takıma destek verdi.

Covid-19 tedbirleri kapsamında sadece 300 seyircinin alınacağı maç öncesinde Türk vatandaşları Köln’de bulunan RheinEnergie Stadyumu çevresinde toplandı. Takımın otobüsle gelişini görmek ve ay yıldızlılara destek vermek amacıyla stat çevresinde bulunan taraftarlar, ellerindeki ay yıldızlı bayraklarla birlikte millileri selamladı.