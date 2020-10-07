CANLI | Almanya-Türkiye

UEFA Uluslar Ligi’nde sırasıyla Rusya ve Sırbistan ile karşılaşacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı, bu karşılaşmalar öncesinde Almanya ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Köln’deki RheinEnergie Stadyumu’nda oynanan Almanya-Türkiye maçını Fransa Futbol Federasyonu’ndan Benoit Bastien yönetiyor.
ALMANYA: Leno, Henrichs, Koch, Rüdiger, Schulz, Emre Can, Neuhaus, Draxler, Havertz, Brandt, Waldschmidt
TÜRKİYE: Mert, Sangare, Merih, Kaan, Hasan Ali, Okay, Ozan, Yusuf, Efecan, Emre, Enes
Türkiye, Almanya ile bugüne kadar 7’si özel 13’ü resmi müsabaka olmak üzere 20 defa karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Almanya 14, Türkiye 3 galibiyet aldı; 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Türkiye, Almanya’ya karşı 13 gol kaydederken, kalesinde ise 49 gol gördü.
Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşma ile ilgili yaptığı yorumda “Dünya arenasında ürettiğiyle, yarıştırdığı oyuncularla başarı sağlayan, yüksek profilli oyuncuları bulunan Almanya’ya karşı takımımızı test etme şansımız olacak” demişti.
Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, Ukrayna ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçını düşünerek, Türkiye karşısında Manuel Neuer, Marcel Halstenberg, Lukas Klostermann, Niklas Süle, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Toni Kroos ve Serge Gnabry gibi yıldız oyuncuları kadroya dahil etmedi.
Almanya ile özel maçta karşı karşıya gelen A Milli Takım için Türk futbolseverler, müsabakanın oynanacağı RheinEnergie Stadyumu çevresinde maç önünde toplanarak takıma destek verdi.
Covid-19 tedbirleri kapsamında sadece 300 seyircinin alınacağı maç öncesinde Türk vatandaşları Köln’de bulunan RheinEnergie Stadyumu çevresinde toplandı. Takımın otobüsle gelişini görmek ve ay yıldızlılara destek vermek amacıyla stat çevresinde bulunan taraftarlar, ellerindeki ay yıldızlı bayraklarla birlikte millileri selamladı.